-ALİ CAĞALOĞLU YARIN TOPRAĞA VERİLECEK İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Birçok film, dizi ve oyunda rol alan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Cağaloğlu'nun (81) cenazesi yarın Beykoz'da toprağa verilecek. Cağaloğlu, önceki gece Kanlıca'daki evinde kendisinden haber alınamaması üzerine apartman sakinlerince polise haber verilmiş ve yeğeni Handan Akat'ta bulunan anahtarla evine girilerek yatağında ölü bulunmuştu. Evinde yalnız yaşayan Cağaloğlu'nun, solunum yetmezliği sonucu kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Cağaloğlu'nun cenazesi, yarın Beykoz Kanlıca Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecek. -ALİ CAĞALOĞLU- Ali Cağaloğlu, 5 Ağustos 1930 tarihinde Sarıyer'in İstinye semtinde doğdu. Ünlü oyuncu, Fatih ilçesinin Cağaloğlu semtine adını veren Cağaloğlu Rüstem Paşa'nın, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'dan olma çocuklarının soyundan geldiği için ''Cağaloğlu'' soyadını taşıyordu. Ali Cağaloğlu, ilk defa 1966 yılında ''Ölüm Yaklaşıyor'' filminde Fikret Hakan'la birlikte kamera karşısına geçti. Tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde çeşitli rollerde oynayan Cağaloğlu'nun rol aldığı bazı yapımlar da şöyle: ''Eşkıya (1966), Batsın Bu Dünya (1975), Yarınlar Bizim (1975), Baba Bizi Eversene (1975), Kuvvet Macunu (1975), Güler misin Ağlar mısın (1975), İntikam Meleği-Kadın Hamlet (1976), Güneşli Bataklık (1977), Sevgili Dayım (1977), Kanca (1986), Davacı (1986), Mahallenin Muhtarları (1992), Gurbetçiler (1996), Çilekli Pasta (2000), Hiç Bana Sordun mu? (2000), Dadı (2000), Benimle Evlenir misin? (2001), Yeter Anne (2002), Ömerçip (2003), Alacakaranlık (2003), Tatil Aşkları (2004), Biz Boşanıyoruz (2004) ve İki Aile (2006).'' Ali Cağaloğlu'nun anılarını derlediği otobiyografik kitabı ''Cağaloğlu Beyoğlu''nun, ailesi tarafından cenazesine katılanlara armağan edileceği öğrenildi.