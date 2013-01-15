Ali Bulaç: Kadın çalıştığı için, erkek cinayete itiliyor

Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç, kadına şiddetin nedenini kadının çalışmasına bağladı. "Kadınlar çalıştığı için erkek fıtri (yaradılış) rolünü kaybedip vahşi cinayetlere sürükleniyor" diyen Bulaç, "Kadının birinci görevi annelik ve ev hanımlığıdır. Kapitalist piyasa kadını ev dışına çıkarıyor, ev hanımlığını itibarsızlaştırıyor. Erkek kışkırtılmış kadınla evlenmek istemiyor. Olan kadına oluyor. Yüz binlercesi iş, aş peşinde, yalnız." dedi. Bulaç'ın sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken, kadın örgütleride tepki gösterdi.

Bulaç'ın Zaman'da dün(14 Ocak 2013) yayımlanan yazısında kadına şiddetin nedenlerinden birininde kadının çalışması olarak gösterdi. Bulaç yazısında şunları dedi:

Bence prensip olarak –dinî öğretinin tamamından ve beşeriyetin her bölgesinde ve din havzasında gözlenen örfünden anladığım kadarıyla- kadının birinci görevi annelik ve ev hanımlığıdır. Zaruret varsa iş piyasasında öncelikle onun emeğini hak edecek kadar ücretle istihdam edilmesi gerekir. Liberal kapitalist piyasa ise kadını farklı çerçevede evin dışına çıkmaya zorluyor; anneliği ve ev hanımlığını itibarsızlaştırıyor; pozitif ayrımcılıkla kadın yuva kurmuyor; erkekler bu şekilde kışkırtılmış kadınlarla evlenmek istemiyor; sonuçta olan yine kadına oluyor. Birkaç tanesinin iyi durumuna karşılık yüz binlercesi iş-aş peşinde koşturuyor, yalnızlık içinde hayatını sürdürüyor, bir süre sonra saçını başını yoluyor ama iş işten geçiyor. Erkeğin fıtrî rolünü kaybetmesi onu kadına karşı acımasız şiddete, vahşi cinayetlere sürüklüyor, sonunda kadın devlete sığınıp kendini devletleştiriyor. Şimdi devlet her eve polis tayin edecek hale geldi. Bu çıkar yol değil ama ailede meydana getirdiği tahribattan iktidarı uyandıracak sesler maalesef kısık. Madem bizim kadınlar da bu modern tecrübeyi yaşamakta çok kararlı, yemekte oldukları “acı meyve”nin sonucunu beklemekten başka çare yok."

Bulaç'ın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı

Muzaffer Çekilberi ‏@MuzoChe

"Madem karım çalışıyor, artık bana bağımlı değil, o zaman ben bir hiçim.. dur şunu öldüreyim de kendime geleyim."

Nilay Örnek ‏@nilayornek

Ali Bulaç'a gore şiddetin nedeni kadının çalışması imis: Kadın çalıştığı için erkek fıtri (yaradılış) rolünü kaybedip cinayete itiliyor!!!!

Selami İnce ‏@selamiince

İslami görüş kadının çalışması konusudna Ali Buçak'tan hiçte daha iyi değil. Sorun Ali Bulaç'ta değil.

ali tez ‏@alitez

Ali Bulaç'ın bahsettiği çalışmayan, evde oturan ve kocasının "ulvi" zevklerini tatmin eden kadına şişme kadın diyoruz biz. Kdv hariç 99 TL.

Esra Alus ‏@ALUSESRA

Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulac'a göre kadının görevi evde oturmak ve çocuk yapmak. Çalışan kadın erkegi şiddet konusunda kışkırtıyor.

gulsah kurtuldu ‏@gulsahkurtuldu

''Kadınların birinci görevi annelik ve ev hanımlığı''ymıs Ali Bulaç çok komiksin!