T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali Bulaç cezaevinden çıktı

Mehmet YİRUN / SİLİVRİ(İstanbul),(DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarından Ali Bulaç, hakkında verilen tahliye ka

12 Mayıs 2018 04:25

Mehmet YİRUN / SİLİVRİ(İstanbul),(DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman Gazetesi\'nin eski yazarlarından Ali Bulaç, hakkında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden çıktı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada verilen tahliye kararının ardından tekrar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'ne getirilen Ali Bulaç, gece yarısı cezaevinden çıktı. TEM Gişeler Mevkii\'ne cezaevi aracı ile getirilen Bulaç\'ı burada ailesi ve yakınları karşıladı.
Tahliyesinden son derece mutlu olduğunu belirten Bulaç, \"Çok sevindim, çok memnunum. 22 ay yattık. Mahkeme bizim masumiyetimize inandı. Kimseden şikayetim yok. İnşallah bir kere daha tekerrür etmez. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var\" dedi.
Bulaç, daha sonra ailesiyle birlikte buradan ayrıldı.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNSİLİVRİİstanbulDHAFETULLAHÇI TerörParalel Devlet Yapılanması FETÖPDYZaman GazetesiAli BulaçSilivri CezaeviAğır Ceza MahkemesiTEM Gişeler MevkiiBulaçTahliyesindenMahkemeKimsedenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24