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Politika

Ali Birinci görevinden alındı ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 12:53

-Ali Birinci görevinden alındı ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali Birinci Polis Akademisindeki asli görevine iade edilmek üzere görevinden alındı. Başbakan Yardımcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birinci, Polis Akademisindeki asli görevine geri döndü.  Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Zeki Can atandı.

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