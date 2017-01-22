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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ali Bayramoğlu’ndan "28 Şubat döneminde Gülen’e darbe uyarısı yaptı" iddiasına yalanlama

"Bu iftiraları yapan hakkında hukuki işlemleri yapacağız"

22 Ocak 2017 19:36

Ali Bayramoğlu, 28 Şubat döneminde Fethullah Gülen’e darbe uyarısı yaptığına ilişkin iddiaları avukatı aracılığıyla yalanladı.

Hürriyet'te yer alan haberde ‘FETÖ’den tutuklu eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal’ın 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere Meclis’te kurulan komisyona gönderdiği ifadesine yer verilmişti. İfadede “1995’ten itibaren Gülen İstanbul’da FEM binasında kalmaya başladı. Haziran 1997’de, 28 Şubat sürecinde, 13 ya da 14 Haziran 1997 günü gazeteci Ali Bayramoğlu, Fetullah Gülen’e haber göndererek ülkede o yıl darbe olacağını söylemiş. Bunun üzerine Gülen 1997 yılı haziran ortasında Amerika’ya gitti. Gitmesinin amacı olası bir darbeden kaçınmaktı. O esnada yaklaşık 3.5 ay Amerika’da kaldığını biliyorum” sözleri yer almıştı.

Bu ifadeler üzerine Bayramoğlu’nun avukatı Mustafa Doğan İnal aracılığıyla yapılan açıklama şöyle:

22 Ocak 2017 günü, Ali Ünal'ın ifadeleri kaynak gösterilerek yapılan "hangi gazeteci darbe uyarısı yaptı" başlıklı haberde;

"...Haziran 1997’de, 28 Şubat sürecinde, 13 ya da 14 Haziran 1997 günü gazeteci Ali Bayramoğlu, Fetullah Gülen’e haber göndererek ülkede o yıl darbe olacağını söylemiş. " denilmektedir.

Bu iddia tamamen asılsız ve yalandır.

Boyle bir konuşma, ikaz, uyarı hiçbir zaman olmamıştır.

Bu yalan iddia, vesayet odaklarına karşı demokrasiyi savunan ve haberde ismi geçen terör örgütüne karşı hep dik durmuş müvekkilimi ziyadesiyle üzmüştür.

Bu iftiraları yapan hakkında hukuki işlemleri ivedi ve eksiksiz yapacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız.

 Ali Bayramoğlu vekili

Av. Mustafa Doğan İNAL

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