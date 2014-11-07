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Ali Bayramoğlu: Paralel yapı Türkiye'nin en büyük demokratik sorunu

Gazeteci Ali Bayramoğlu, devlet içindeki 'paralel' örgütlenmeni 'sivil cunta' olduğunu söyledi

07 Kasım 2014 21:52

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu, 'paralel yapı'nın Türkiye'nin en büyük demokratik sorunu olduğunu ileri sürdü.


A Haber'de yayınlanan Nihan Günay'ın sunduğu Medya Dünyası programına Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu konuk oldu.

Programda, İsrail'in Mescid-i Aksa baskını, çözüm süreci, CHP'de yaşanan istifalar ve paralel yapı ile mücadele konuları masaya yatırıldı.

 

'17-25 Aralık operasyonları darbedir'

 

Bayramoğlu, ‘paralel yapı'yı Türkiye’nin en büyük demokratik sorunu olarak niteledi. Devlet içindeki paralel örgütlenme için "sivil cunta" benzetmesi yapan Ali Bayramoğlu, "17 ve 25 Aralık operasyonları bir darbedir. Üstüne gidilmesi gereken en büyük meseledir. Ancak Türkiye'nin bu örgütle mücadele ederken hukuk devleti sınırlarını zorlamaması gerekir.

Zamanla öyle durumlar karşınıza çıkar ki bu durumlarla mücadelede elinizdeki hukuk cihazları yeterli kalmayabilir. Meselenin iki tarafına da dikkat etmek lazım. Evet, mücadele edilmeli fakat, hukuk düzenine zarar vermeden, yeni fiili haller yaratmadan" dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısıyla ilgili soruları da yanıtlayan Bayramoğlu, "İsrail'in bu tür adımlarını ABD ve Batı toleransla karşılıyor. İsrail, Doğu-Batı gerginliğinin üzerine körükle giden politikalar üretiyor" ifadelerini kullandı.

 

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