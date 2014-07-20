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Ali Babacan'dan, Reza Zarrab'ın 'cari açık' iddiasına cevap

17 Aralık'ın en çok konuşulan isimlerinden Reza Zarrab'ın 'Cari açığın yüzde 15'in ben kapattım' iddiası Meclis'te cevaplandı

20 Temmuz 2014 20:22

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve sonra tahliye olan Reza Zarrab'ın "Cari açığın yüzde 15'in tek başına ben kapattım" açıklamasına cevap verdi. Babacan, Zerrab'ın altın ticaretiyle ilgili bir kayıt ve bilgi bulunmadığını söyledi.

Reza Zarrab'ın, 17 Aralık rüşve ve yolsuzluk soruşturması kapsamında "Cari açığın yüzde 15'in tek başına ben kapattım" açıklamasına CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın yazılı soru önergesine cevap veren Babacan'a "Bu beyan doğru ise geri kalan yüzde 85 kısma ilişkin olarak cari açığı kapatanların isimlerini tek tek açıklar mısınız?" sorusu da yöneltildi.

Babacan ise şu cevabı verdi: "Ödemeler dengesi istatistikleri bir ekonomide yerleşik kişilerin (genel hükümet, parasal, otorite, bankalar, gerçek ve tüzel kişiler), diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları mal, hizmet ve sermayeye ilişkin ekonomik işlemlerin sistematik kayıtları olarak tanımlanan ve çift kayıt ilkesi doğrultusunda bankamız dahil tüm bankalardan, diğer kamu kurumlarından ve çeşitli anketler gibi farlı kaynaklardan toplanan veriler kullanılarak aylık olarak hazırlanmaktadır.

Ödemeler dengesi istatistiklerine yapılan kayıtlara ilişkin olarak IMF ödemeler dengesi el kitabının (BPM5) beşinci versiyonunda yer alan kavram, tanım ve sınıflandırmalar temelinde derlenen Türkiye'nin ödemeler dengesi istatistiklerinde, cari işlemler hesabı, dış ticaret dengesi (I-A) kalemi, yurt içinde yerleşik kişiler ile yurt dışında yerleşik kişiler arasında gerçekleştirilen, gümrüklerden geçen mal ihracat ve ithalatını içermektedir.

Dış ticaret verileri için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan toplulaştırılmış dış ticaret istatistikleri kullanılmaktadır. TÜİK tarafından ihracat verileri f.o.b (sigorta ve navlun hariç mal bedeli), ithalat verileri ise c.i.f (sigorta ve navlun dahil mal bedeli) bazda, parasal olmayan altın ticaretini de içerecek şekilde yayımlanmaktadır.

TÜİK'ten sağlanan dış ticaret verileri, toplam bedellerini ifade etmekte olup bankamız nezdinde kişi, firma ve veya kuruluşlara ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır."

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