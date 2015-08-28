Ali Babacan'a veda resepsiyonu

AKP'de üç dönem kuralına takıldığı için görev süresi dolan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan için bugün saat 17:00'de Hazine Müsteşarlığı'nda veda resepsiyonu düzenlenecek.

Çalışanlara gönderilen mesajda Hazine Müsteşarı'nın bugün saat 17.00'de Babacan onuruna bir resepsiyon vereceği duyuruldu. Tüm Hazine çalışanlarının davet edildiği resepsiyon Hazine Müsteşarlığı binasında yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ali Babacan, 4 Nisan 1967'de Ankara'da doğdu. Babacan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD'de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'de İşletme Dalında tamamladı.

AKP'nin kurucu üyesi

ABD'de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı. Ankara'da ticaretle uğraştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

Dışişleri bakanlığı yaptı

22 ve 23. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak atandı. 60. Hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Hükümette yapılan değişiklik sonrasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Çok iyi derecede İngilizce bilen Babacan, evli ve 3 çocuk babası.