DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu" düşüncesini dile getirdi.

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de maaşını dolarla alan çok azdır. Ama şunu biliyoruz ki; dolar arttığı zaman tam da o yüzden biz fakirleşiyoruz. Türkiye, sayelerinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu. Maaşını dolarla alanlar için bedava bir ülke oldu Türkiye. Bu ülkenin çaresi ne bugünkü kötü yönetimdir ne de geçmiş vesayetçi akıldır. Türkiye, tüm sorunlarını demokrasi zemininde konuşarak çözme gücüne sahip bir ülkedir." ifadesini kullandı.