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Ali Babacan: 28 Şubat’ta hor görülenler böyle bir ülke hayal etmediler

24 Ekim 2020 18:07

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "28 Şubat’ta hor görülen kesimler nasıl bir ülke hayal etmişlerdi? Tek bir sesin bütün sesleri bastırdığı bir ülke mi hayal etmişlerdi? O gün bu siyasi partiye destek verenlerin büyük çoğunluğu bugün derin bir hayal kırıklığı içinde. “Biz böyle olmasını istememiştik” diyorlar" dedi.

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