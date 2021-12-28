HDP Eş Genel Başkanı Buldan, erken seçim çağrısını yineledi: Demokratik bir anlayışa kapının açılması gerektiğini savunuyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Erken seçim çağrısını yinelemek istiyoruz. Türkiye toplumunun beklentisi doğrultusunda ülkenin hemen bir seçime gitmesi, demokratik bir anlayışa kapının açılması gerektiğini savunuyoruz" değerlendirmesini yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, siyasi partilerle yaptıkları görüşmelerinde ittifakları tartışma amaçlarının olmadığını söyledi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi ve topyekûn bir iktidar değişikliği gerekiyor, bu da ancak seçimle mümkün" düşüncesini dile getirdi.

HDP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi'nin ardından bugün de DEVA Partisi ile görüştü. Görüşmenin ardından HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Buldan, “HDP olarak DEVA Partisindeyiz. MYK’da aldığımız karar doğrultusunda siyasi partileri ziyaret ediyoruz. Geçen hafta Saadet Partisi’ni, dün Gelecek Partisi’ni bugün DEVA Partisi’ni ziyaret ettik, öğleden sonra da CHP’yi ziyaret edeceğiz. Önemli ve kıymetli bir toplantı gerçekleştirdiğimizi ben de ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin geleceği açısından duyduğumuz kaygıları, başta ekonomik kriz olmak üzere çoklu krizlerin yaşandığı bir ortamda böylesi bir görüşmenin önemli ve kıymetli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

"Türkiye bir felakete doğru sürükleniyor"

Buldan, "Türkiye bir felakete doğru sürükleniyor. Muhalefet partileri olarak bizim de üzerimizde büyük bir sorumluluk olduğunu düşünerek bu görüşmelerin devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum. Biz bugünkü görüşmemizde iki ana tema üzerinde durduk. Birincisi ekonomik kriz. Bu ekonomik krize muhalefet partileri olarak nasıl bir çare bulabiliriz. Bu çarenin vazgeçilmez çaresi olarak Türkiye’de bir erken seçimin olması gerektiğini DEVA Partisi ile de konuştuk. Erken seçim çağrısını yinelemek istiyoruz. Türkiye toplumunun beklentisi doğrultusunda ülkenin hemen bir seçime gitmesi, demokratik bir anlayışa kapının açılması gerektiğini savunuyoruz. Kısacası bu konuları istişare ettik.” diye konuştu.

"Amaç burada ittifakları tartışmak değil"

Buldan'ın ardından konuşan Sancar, “Temel gündem konuları ekonomik kriz ve buradan çıkış yollarıydı. Pek çok başka başlığı da istişare ettik. Bizim bu görüşmelerde asıl amacımız muhalefet partileri arasında istişare ve diyalog mekanizmalarının yollarının işlemesini sağlamak, teşvik etmek. Karşımızda her türlü yolla iktidarı sürdürmek hesabı yapan bir anlayış var. Böyle bir anlayışa karşı da demokratik mekanizmaları işletmekte kararlı büyük bir muhalefet bloğuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Amaç burada ittifakları tartışmak değil. Şu anda yaşadığımız temel sorunların kaynağında iktidarın yıkıcı anlayışı yatmaktadır. Yıkıcı anlayış karşısında yapıcı yaklaşım en önemli çıkış çaresidir. HDP olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.” ifadesini kullandı.

"Topyekûn bir iktidar değişikliği gerekiyor"

Görüşmeye dair açıklama yapan Babacan şunları kaydetti:

"Ülkemiz çok derin bir hukuk ve adalet krizinden geçmekte. Dış politikadan eğitime kadar her alanda krizler yaşıyoruz. Bu krizlerin derinliğine baktığımızda burada kötü yönetim görüyoruz. Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değil. Ülkemizin mutlaka bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor. Aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi ve topyekûn bir iktidar değişikliği gerekiyor, bu da ancak seçimle mümkün. Sıkıntılar büyük. İlk adımı mutlaka özgürlüklerle başlatmak gerekiyor."

"Özellikle parlamenter sistem isteyen savunan siyasi partilerle daha yakın bir istişare içindeyiz"

Özellikle parlamenter sistem isteyen savunan siyasi partilerle daha yakın bir istişare içindeyiz. Bu çerçevede HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, çalışma arkadaşlarıyla beraber hem mevcut ekonomik krizle ilgili durumu değerlendirdik, hem kendilerini üzerinde çalışmakta olduğumuz güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmiş olduğu aşamayla ilgili bilgilendirdik, görüşlerinden de istifade ettik.