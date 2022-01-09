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Politika

Ali Babacan zamları protesto eden şoför ve nakliye esnafını paylaştı: Ekmeğini taştan çıkaran insanların hakkına girmeyin

"Ekmeğini taştan çıkaran insanların hakkına girmeyin"

09 Ocak 2022 20:07

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son bir ayda gelen gelen zamları protesto eden şoför ve nakliye esnafının görüntüsünü paylaşarak, iktidara seslendi. “Seçim döneminde oy istedikten sonra saklambaç oynamaya başlayanlara sesleniyorum" diyen Babacan "Zamlarla ve trafik cezalarıyla bitirdiğiniz şoför ve nakliye esnafının isyanını duyun. Ekmeğini taştan çıkaran insanların hakkına girmeyin” dedi. 

 Babacan, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Seçim döneminde oy istedikten sonra saklambaç oynamaya başlayanlara sesleniyorum. Zamlarla ve trafik cezalarıyla bitirdiğiniz şoför ve nakliye esnafının isyanını duyun. Ekmeğini taştan çıkaran insanların hakkına girmeyin” ifadelerine yer verdi. 

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