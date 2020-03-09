Ali Babacan: Partimizin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na veriyoruz

AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına yeni kuracağı partiye ilişkin detaylar açıkladı. Partisinin resmî kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini söyleyen Babacan, parti ismi ve logosunu çarşamba günü gerçekleştirecekleri tanıtım toplantısında duyuracaklarını ifade etti.

Abdullah Gül ile çok eski dost olduklarını ve kendisinin siyasete girmesinde etkili olduğunu aktaran Babacan, "Parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler" dedi.

Babacan kadrolarında engelli, kadın ve genç birey kotasının yüksek olduğuna dikkati çekti.

İktidara ilişkin yönetim eleştirilerinde bulunan Babacan, Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş, kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye’yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi mümkün değil" görüşünü dile getirdi.

Haber sitesi Odatv'nin kapatılmasına ilişkin soruya net bir cevap vermeyen Babacan, gazetecilere yönelik genel tutumu eleştirdi. Gelişmiş ülkeleri örnek almak gerektiğini söyleyen Babacan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in tutuklanmasına da tepkisini, "Yüreğim yaralı" şeklinde ifade etti. Dosyanın içeriğini bilmediğinin altını çizerek sözlerine devam eden Babacan, "Dosyayı incelemek lazım ama ne zaman ki ben özgürce bir şeyler yazdığı için işini kaybeden bir gazeteci görsem bu benim yüreğimi yaralıyor. Bu iş dünyasını da korkutuyor. Korku iklimini yeniden bir umut iklimine çevirmek lazım" sözlerini kaydetti.

"Türkiye'deki sorunların temelinde kötü yönetim yattığını" söyleyen Babacan, Osman Kavala'nın tutuklanmasına ise, "Sağlam bir gerekçe olmadığı halde iki yılı aşkın süredir cezaevinde bulunduğu dosyadan beraat etti, aynı gün başka bir soruşturmada tutuklandı, böyle bir ülkeye yatırımcı nasıl gelecek?" görüşünü dile getirdi.

Babacan son olarak "Başkanlık mı, parlamenter sistem mi?" sorusuna yanıt verdi. "Biz güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Bu 90 kurucumuzun görüşü. Hazırlık sürecinde bilgisiyle bize katılan 300'den fazla uzmanın görüşü" diyen Babacan, "Parlamenter sistemden kastımız geriye dönüş değil. Meclis'in hem yasama hem de denetleme fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirmekten bahsediyoruz. Bizim partimiz kurulur kurulmaz hemen bir süreç başlatıp yeni bir anayasal düzen için toplumsal bir mutabakat arayışı" dedi.

Öte yandan Babacan diğer partiler ile de diyaloğa açık olduklarını kaydetti.

Ali Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Partinin ismini çarşamba günü tanıtım programında teyit edeceğiz. 90 kurucumuzla beraber kamptaydık. Bütün belgeleri ayıt altına aldık bu sabah da İçişleri Bakanlığına resmî heyetimiz dilekçe verecek. 9 Mart 2020. "

"Korkular üzerinden beslenen bir siyaset var"

"Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş, kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye’yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi mümkün değil. Sen neden iktidar partisini destekliyorsun diye sorduğumuzda, insanlar daha kötüsü olur mu diye verdiğini söylüyor. Korku siyaseti var. Korkular üzerinden beslenen bir siyaset var. Biz Türkiye için refah seviyesinin çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz. Bunları yapmazsak Türkiye çok daha kötü günleri görür."

"Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil"

"Çarşamba günü partimizin programını paylaşınca göreceksiniz birinci sayfa basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil .Sorun var diyeni susturuyorsanız, bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor demektir. Aynı hastalığını inkâr eden bir hasta olarak düşünün. Tedaviyi reddettiği için bir türlü iyileşemiyor. Türkiye'nin şu anki sorunu bu."

Odatv açıklaması

"(Odatv'nin engellenmesi) Her devletin kendi güvenliği ile ilgili bazı refleksleri olabilir. Ancak bunun gelişmiş ülkelerde nasıl uygulandığına bakmak lazım. Almanya'nın, Fransa'nın bir güvenlik riski yok mu? Bu olmasına rağmen basın özgürlüğü nasıl beraberce ele alınıyor buna bakmak lazım. Türkiye'deki sorunların temelinde kötü yönetim yatıyor.

"Bütün suçu sisteme atmayalım"

"Sistem kısmı çok önemli ama bütün suçu da sisteme atmayalım. Sistem değişmeden önce de bu sorunların çoğu vardı. Meclis'in bir denetim gücü vardır. Yeni sistemde de Meclis'in bu fonksiyonunun çalışıyor olması lazım. Sistemdeki yeri önemsizleşmiş durumda Meclis'in. Sistem değişikliğinden önce de sorunlar vardı. Bu kadar büyük bir potansiyel varken Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları bu ülke hak etmiyor."

"Erdoğan ile mücadele edebilir misiniz?"

"(Siz Erdoğan ile mücadele edebilir misiniz?) Bizim hedefimiz Türkiye'nin sorunlarıyla biz kişilerle uğraşmayacağız. Biz ülkenin meseleleriyle uğraşacağız. Rakip olacağız doğru ama biz mevcut siyasi partilerin hepsine de rakip olarak çıkıyoruz. Hedefimiz sadece o parti ve o partinin tabanı değil. Siyasi partinin tam ortasında ve ana akım bir siyasi hareket başlatıyoruz."

"Geçmişle anlaşmak belki zor; kavga üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz"

"Geçmişle anlaşmak belki zor. Geçmişinde mutabakat zor ama ortak bir Türkiye geleceği etrafında insanlarımızın buluşmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Farklı kesimlere baktığınızda hepsinin hedefi aslında ortak. Bizimle uğraşacaklar, biz de onlara gerekli cevapları vereceğiz, kuşkusuz ama kavga üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz. "

Küçükkaya, "Keşke dediğiniz ne var?" diye sordu, Babacan yanıtladı

"(Sizin bir katkınız var mı geldiğimiz noktada, olumsuzluklarda rolünüz var mı? Öz eleştiri yapıyor musunuz? Keşke dediğiniz ne var?) Hedefler, ülkenin üzerinde mutabık kaldığı hedefler. Demin bahsettiğim ortak bir gelecek hedefinde buluşmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Geçmişle çok uğraşmak istemiyoruz, geleceğe bakmak gerekiyor ama ben 2015'e kadar hükûmet üyesiydim. Oradaki sorumluluğu paylaşmamak mümkün değil. Oralardan farklı bir durum, reddetmek söz konusu değil. Ama 2015'ten itibaren bir yetkim, sözüm yok. Ayrıldıktan sonra basına açık hiçbir sözüm yok. İyi, kötü o tartışılır. Artık daha rahat iletişimi daha da açarak kamuoyuna düşüncelerimi açıklıyorum. Partimizin kuruluş dilekçesini verdikten sonra bunlar yalnızca benim görüşlerim değil ortak hedeflerimiz olarak dillendirilmeye çalışılacak. "

"İnsanlar artık söylenene inanmıyor."

Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

"Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler. Bu kadronun mümkün olduğunca siyaseti bilen ve siyasete yeni kazandırdığımız kişilerden oluşuyor. Listemizde göreceksiniz ki daha önce siyaset yapmamış isimler. Yüzde 30 kadın üyelerden oluşuyor. Yüzde 20'ye yakın 30 yaş altı var. Tüzüğümüze genç ve kadın kotası koyduk. Engelli kotamız var. "

"Logo ve ismi çarşamba günü duyuracağız"

"Çarşamba günü yapacağımız kuruluş etkinliğiyle partimizin logosunu ve ismini duyuracağız. Resmi başvuru olunca kamuoyuna yansıyabilir. Vatandaşlarımızdan bize 250 tane isim önerisi geldi. Vatandaşlarımız bu partinin ismini koydu. Karar verilen ismi müsaade ederseniz çarşamba günü açıklamak istiyorum."

"Alibabacan.com.tr’ye girdiklerinde gönüllü ol ve görüş yazın butonları var. Gönüllü ol kısmındaki bilgiler arkadaşlarımız tarafından kayda alınacak sonra arkadaşlarım iletişime geçerek çalışmalara başlayacağız."

Osman Kavala yorumu

"Osman Kavala sağlam bir gerekçe olmadığı halde iki yılı aşkın süredir cezaevinde bulunduğu dosyadan beraat etti, aynı gün başka bir soruşturmada tutuklandı, böyle bir ülkeye yatırımcı nasıl gelecek?"

"Bütün alt yapı hâlâ fena değil. Adeta ne kadar da üzerinde tepinilse de yine de o sağlam altyapı bu güne kadar geldi. Ama hazıra da dağ dayanmaz kötü yönetim devam ederse daha da kötü olabilir."

"(Gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanması) Yüreğim yaralı. Ben bu dosyaların içeriğini bilmiyorum. Hukukçu olmak lazım iyice dosyaları incelemek lazım ama ne zaman ki ben özgürce bir şeyler yazdığı için işini kaybeden bir gazeteci görsem bu benim yüreğimi yaralıyor. Bu iş dünyasını da korkutuyor. Korku iklimini yeniden bir umut iklimine çevirmek lazım."

"Türkiye'nin şeffaflık sorunu var"

"Türkiye'nin her alanda problemi var. Dünya şeffaflık endeksi var. Türkiye her sene aşağılara düşüyor. Karanlık varsa karanlıkta daha çok suç işlenir. Türkiye'nin şeffaflık sorunu var. Bir kamu ihale yasası 180 kez değişir mi! Bizim ayrışma sebeplerimizden biri de bu konulardır. Bağımsız kurum yok ki.En bağımsız olması gereken yargı bile bağımsız değil. Yargının öncelikle anayasa, yasalar ve yargıçların vicdanı çerçevesinde işlemesi lazım. Yargıda da insan kaynağı, eğitim sorunumuz var. Yeniden eğitim programı, kalite kontrol gerekiyor."

"Genç hukuk öğrencileri dosya ve yer güvencesi verilmesini istiyor. Düzeltmek çok kolay. Aynı insan kaynağı ile bile çok hızlı düzelir. "

"Yerinden yönetime inanıyorum. Bu kadar büyük bir coğrafya tek bir merkezden, Ankara'dan mümkün değil yönetilemez."

"Parti yönetim kurulumuzda Fehmi koru yok. Kendisini takdir ederiz, kıymetli bir isimdir. Son gelişmeleri bilmiyorum ama parti kadromuzda Fehmi Bey yok. "

Kanal İstanbul yorumu: O imar rantlarının nasıl paylaşıldığını biliyorsunuz

"(Kanal İstanbul) Keşke bu hesapların detayını görsek. Toplam rakam açıklamakla olmuyor. Ben hesap kitap az çok bilirim. Rakamı alt alta yazmak lazım. Bu rakamın içinde imar rantları varsa bilmem sadece geçiş ücretleriyle bu gelir nasıl olacak bilmiyorum. İmar rantları devlete gelir olarak gelmiyor maalesef. O imar rantlarının nasıl paylaşıldığını biliyorsunuz. "

"O eski günlere asla dönülmez. Belli bir eksim bu sorunlar (başörtüsü) tekrar gelir diye korkuyor. Biz güvenceyiz."

"Biz güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız"

"Bunu tersten kurmak gerekiyor. Yargı bağımsızlığını saplayacaksınız ki toplum yargıya güvensiz. Yargı önce kendi şahsi yaşayacakları pahasına doğru kararlar alacaklar halk ondan sonra yargıya güvenecek."

(Başkanlık mı, parlamenter sistem mi?) Ben daha önce de açıkladım biz güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Bu 90 kurucumuzun görüşü. Hazırlık sürecinde bilgisiyle bize katılan 300'den fazla uzmanın görüşü. Parlamenter sistemden kastımız geriye dönüş değil. Meclis'in hem yasama hem de denetleme fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirmekten bahsediyoruz. Bizim partimiz kurulur kurulmaz hemen bir süreç başlatıp yeni bir anayasal düzen için toplumsal bir mutabakat arayışı. Ben yaptım oldu yok, katılımcılık. Diğer partilerle olan diyalogları önemsiyoruz.