Ali Babacan: Meclis'in birinci gün birinci maddesi cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakmak olacak

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, seçimi kazanırsa yapacakları ilk işin cezaevindeki düşünce suçlularınım serbest bırakılması olduğunu açıkladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Babacan, "Bu akşam seçim oldu siz kazandınız, ne yapardınız" sorusuna yanıt verdi. Babacan, ülkenin en önemli sorunlarından birinin özgürlük olduğuna dikkat çekerek, gazetecilerin özgür olmadığını vurguladı.

Babacan, şöyle konuştu:

"Ülkenin en önemli sorunlarından biri özgürlük. Bunu oluşturmak da siyasi irade meselesi. Bir parmak şıklatmadır, o kadar. Ve basın... Gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, 'Arkadaşlar bundan sonra özgürsünüz, evrensel hukuk kuralları içinde istediğinizi yazın, çizin' diyeceğiz. 'Biz artık size karışmayacağız', bu kadar basit.

Hemen, sadece düşünce suçu sebebiyle hapiste kim var kim yoksa hemen onların çıkması... Meclis'in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması... Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın."

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