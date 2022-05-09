Ali Babacan: İnsanlar AK Parti’ye daha kötüsünden korktukları için destek veriyor; kazanılmış hakların kaybedilmeyeceği bilinmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’ye verilen desteğin düştüğünü söyledi. “Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var” diyen DEVA Partisi lideri, “Hem sorunları çözme hem de temel haklar konusundaki kazanımları koruma güvenini vermemiz gerekiyor. İnsanların bu dönemde kazanılmış hakları kaybetmeyeceğini bilmesi lazım. Bundan emin olması lazım” diye konuştu.

İstanbul’da gençlerle bir araya gelen Babacan, şunları kaydetti:

“İnsanlar AK Parti’ye daha kötüsünden korktukları için destek veriyor”

“2018’den bu yana AK Parti’ye verilen desteğin niceliği muntazam olarak düşüyor. Niteliği daha hızlı düşüyor. İnsanlar bu partinin sorunları çözeceğini ve ülkeyi ilerleteceği için mi destek veriyor? Yoksa daha kötüsünden korktukları için mi destek veriyor? AK Parti’ye destek verenlerin önemli bir kısmı daha kötüsünden korktukları için destek veriyor. ‘Ben AK Parti’ye, Tayyip Erdoğan’a oy vereyim. O ülkenin sorunlarını çözecek’ diye bir şey yok.”

“Temel hak kazanımlarını koruma güvenini vermeliyiz”

“Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Hem sorunları çözme hem de temel haklar konusundaki kazanımları koruma güvenini vermemiz gerekiyor. İnsanların bu dönemde kazanılmış hakları kaybetmeyeceğini bilmesi lazım. Bundan emin olması lazım.”

“Öyle konular var ki ekonomik krizle ölçemezsiniz”

“Öyle konular var ki ekonomik krizle ölçemezsiniz. Diyelim ki dindar bir vatandaşın imam hatiplerle ya da başörtüsü meselesiyle ilgili hissiyatı… ‘Ekonomik kriz var, ben başka bir partiye oy vereyim’ demez. Bu konularda kendisini emin ve güvencede hissetmek ister. ‘Bu parti daha iyi iş çıkarabilir ve ülkenin sorunlarını çözebilir’ güvenini oluşturduğumuz anda işimiz kolaylaşmaya başlar.”