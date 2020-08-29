Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Koronavirüs testleri pozitif çıktı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Ağustos'ta yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını duyurduktan günler sonra, bu kez eşi Zeynep Babacan ve küçük oğulları Emir Babacan'ın da testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Babacan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün COVID-19'la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir'in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları.

"Tedavimiz evde devam ediyor. Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum.

"Bu süreçte tekrar şahit oldum ki, sağlık çalışanlarımızın hakkı çok büyük. Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım.

"Arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Yoğunluk ve yorgunluktan aramalarına dönemediklerim olduysa kusuruma bakmasınlar. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin, uzmanları ve sağlıkçılarımızı dinleyin."