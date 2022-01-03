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Ekonomi

Ali Babacan: İktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor

"Rakamları Ayarlama Enstitüsü nam-ı diğer TÜİK, enflasyon oranını açıkladı"

03 Ocak 2022 10:45

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından  "Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor." değerlendirmesini yaptı. 

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rakamları Ayarlama Enstitüsü nam-ı diğer TÜİK, enflasyon oranını açıkladı. Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamların yakınından bile geçmiyor. Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor." ifadesini kullandı. 

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