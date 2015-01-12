Ali Babacan: Hukuk devleti konusunda sıkıntılarımız olduğunu görmeliyiz

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, 'Büyükelçiler Konferansı'nın kapalı bölümünde eleştirilerden 'bunaldık' dediği belirtilirken, "Ama hep de haksız değiller. Biz de yeterince malzeme veriyoruz. Hukuk devleti konusunda sıkıntılarımız olduğunu görmeliyiz" diye konuştu.

Hürriyet'ten Şükrü Küçükşahin, AKP'li Babacan ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in hukuk ile ilgili itiraf niteliğindeki önemli açıklamalarını köşesine taşıdı.

Buna göre "Batı basınında çıkan eleştirilerden bunaldıklarını" ifade eden Babacan, "Ama hep de haksız değiller. Biz de yeterince malzeme veriyoruz. Hukuk devleti konusunda sıkıntılarımız olduğunu görmeliyiz. Hukuk devleti, insan hakları, şeffaflık konularında istenen noktaya gelinmeyince hem eleştiri alıyor hem de girdiğimiz orta gelir tuzağından çıkamıyoruz." derken; Çiçek'in de "Adalet ve hukuk dendiğinde... Adaletin binalarını, yani saraylarını çok iyi duruma getirdik; ancak hukuk derseniz, o konuda en iyisi konuşmayayım." dediği öğrenildi.

' Hukuk devleti konusunda sıkıntılarımız olduğunu görmeliyiz'

İşte, Küçükşahin'in yazısının ilgili bölümü: "İktidar, kendi içindeki bazı sesleri dikkate alsa gidilen yolun yanlışlığını görecektir. Özellikle de İslam dünyasına model olmak istiyorsa Türkiye'nin, demokrasi ve hukuk devleti dışında gideceği bir yolu yoktur. Ancak o yoldan çok uzaklara yönelindiği ise ortada.

Yoksa iktidarın değişmez bakanı Ali Babacan, 'Büyükelçiler Konferansı'nın kapalı bölümünde, "Batı basınında çıkan eleştirilerden bunaldıklarını" ifade eden bazı elçilere, özetleyeceğim şu yanıtı verir miydi?

"Ama hep de haksız değiller. Biz de yeterince malzeme veriyoruz. Hukuk devleti konusunda sıkıntılarımız olduğunu görmeliyiz. Hukuk devleti, insan hakları, şeffaflık konularında istenen noktaya gelinmeyince hem eleştiri alıyor hem de girdiğimiz orta gelir tuzağından çıkamıyoruz."

Cemil Çiçek: Hukuk derseniz, o konuda en iyisi konuşmayalım

Sadece Babacan değil ki, AKP'nin hep güçlü isimlerinden biri olan TBMM Başkanı Cemil Çiçek de mesajını şu ironiyle aktarıyor: "Adalet ve hukuk dendiğinde... Adaletin binalarını, yani saraylarını çok iyi duruma getirdik; ancak hukuk derseniz, o konuda en iyisi konuşmayayım."

Yok yok Cemil Bey, böyle gitmemesi için daha çok konuşun; hem de açık toplantılarda; çünkü emin olun, gelecek nesiller en çok siz iktidardakileri sorgulayacaktır."