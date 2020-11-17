Ali Babacan: Hasar çok büyük, bütün millet bunun bedelini ödedi ve ödeyecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, “Krizlerle uğraşıp duruyoruz. Siyaset bazen karışabilir, çözüm üretemez. O dönemde tarafsız Cumhurbaşkanı gibi davranacak pozisyon önemli. Ama bizde kalmadı. Sistem problemli” sözleriyle eleştirdi. Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde sadece Hazine'nin borcunun iki katına çıktığını, Merkez Bankası'nın içinin boşaldığını, sadece yedek akçenin değil döviz rezervinin de tüketildiğini anlatan Babacan, “Dolayısıyla hasar çok büyük! Bütün millet bunun bedelini ödedi ve ödeyecektir. İkiye katlanan bir borcu tekrar normal seviyeye indirmek üç beş ayda mümkün değil" diye konuştu.

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Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan DEVA Partisi lidesi Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle geçen iki yılı değerlendirirken, “Bu sürede memleketin kazandığı hiçbir şey olmadı. Her yerde kayıp, kayıp, kayıp. Sistem problemli ama zihniyet de çok önemli. Sistemi düzeltmek lazım ama bu zihniyetin de değişmesi lazım. Başka türlü ülke toparlanamayacak” diye konuştu.

Babacan, Cumhurbaşkanı'nın partili olmasını engelleyen ifadenin anayasadan çıktığına, ancak “tarafsızlık” yemininin durduğuna dikkat çekerek “Şu anda ülkenin bir sigortası yok. Her kısa devrede orada burada yangın çıkıyor. Krizlerle uğraşıp duruyoruz. Siyaset bazen karışabilir, çözüm üretemez. O dönemlerde gerçekten tarafsız Cumhurbaşkanı gibi davranabilecek bir pozisyon önemli. Bizde öyle bir pozisyon kalmadı" ifadesini kullandı.

"Erdoğan, 'Hadi gelin parlamenter sistemi konuşalım' ancak sonuç çıkmayacak"

Güçlendirilmiş parlamenter sistemin sıfırdan bir anayasa ile yapılması gerektiğini vurgulayan Babacan, “Sıfırdan bir anayasa için Meclis'te büyük bir çoğunluk ya da referandum lazım. Bu kadar büyük bir değişiklik için Meclis çoğunluğu yeter mi onu da bilmiyorum. Çoğunluk da olsa siyasi meşruiyetini kuvvetlendirmek için referandum lazım. Daha da önemlisi bir geçiş sürecini çalışmak lazım" görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Hadi gelin parlamenter sistemi konuşalım” diyeceğine dair bir ihtimali gördüğünü söyleyen Babacan, “Şu andaki hükümet işin başında olduğu, yönlendirdiği sürece onların başlattığı bir parlamenter sisteme geçiş çalışmasından sonuç çıkmaz. Çünkü onlarda güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi zihniyet yok” yorumunu yaptı.