Ali Babacan: 'Gezi'deki geliri yerinde, iyi eğitimli kalabalıklardan ders aldık

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Gezi'de geliri yerinde olan, eğitimi iyi olan, dünyaya açık büyük kalabalıklar vardı. Niye vardı onlar? Sorduk" dedi.

CNNTürk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, Twitter'da yayımladığı mesajlarda, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı'nın katıldığı toplantıda konuşulanları aktardı. Çapa, toplantıda Ali Babacan'ın "'Gezi' sonrası özel yaşama müdahaleyi engelleyici düzenlemeleri gündeme getirdik, yasalaşacak bunlar" dediğini aktardı.

Emin Çapa'nın aktarımı ile Ali Babacan'ın açıklamaları şöyle:



"Ali Babacan, Erdem Başcı ve İbrahim Çanakcı ile toplantıdayız."

"Başbakan Yard. Ali Babacan: Gezi olaylarında çevreci ve illegal gruplar hariç büyük kalabalıklardan biz çok şey öğrendik."

"Başbakan Yard. Ali Babacan: Gezi'de geliri yerinde olan, eğitimi iyi olan, dünyaya açık büyük kalabalıklar vardı. Niye vardı onlar? Sorduk."

"Başbakan Yard. Ali Babacan: Gezi sonrası özel yaşama müdahaleyi engelleyici düzenlemeleri gündeme getirdik, yasalaşacak bunlar."

"Babacan: İyi bir eğitim reformu için öğretmenleri karşımıza almamız gerekiyor. Çünkü onları eğitmemiz ve performanslarını ölçmemiz gerekiyor."



"Başbakan Yard. Ali Babacan: Türkiye eğitim seviyesine göre hak etmediği kadar yüksek bir gelir seviyesinde."

"Başbakan Yard. Ali Babacan: Türkiye orta gelir tuzağına düşerse bunun bir numaralı sebebi eğitim olacak."

'Dolar hesaplarımızda 1,85 olarak bile gözüküyor'

Toplantıda Hazine Müsteşarı Çanakcı'nın "Tasarruf açığında geldiğimiz düşük noktayı sürdürmemiz mümkün değil. Tasarruf oranı mutlaka yükselmeli" dediğini aktaran Çapa, Erdem Başçı'nın kendi hesaplarında dolar kurunun 1,85 olarak bile göründüğünü yazdı.

Toplantıda konuşulanların diğer kısmı şöyle:

"Erdem Başçı; Kurla ilgili söylediklerimi, MB (dolar) kuru 1.92'nin altında istiyor' diye okuyun. Hesaplarimızda 1.85 bile görünüyor"



"Çanakcı: Küresel konjonktür bizim gibi ülkeleri çok destekleyici olmayacak."

"Hazine Müsteşarı Çanakcı: "Büyüme bu yıl yüzde 3,5-4 aralığında olacak"

"Hazine Müsteşarı Çanakçı: Tasarruf açığında geldiğimiz düşük noktayı sürdürmemiz mümkün değil. Tasarruf oranı mutlaka yükselmeli."