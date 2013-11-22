T24 LogoT24 Logo
Politika

Ali Babacan: 'Gezi'deki geliri yerinde, iyi eğitimli kalabalıklardan ders aldık

Hazine Müsteşarı Çanakcı: Küresel konjonktür bizim gibi ülkeleri çok destekleyici olmayacak

22 Kasım 2013 19:36

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Gezi'de geliri yerinde olan, eğitimi iyi olan, dünyaya açık büyük kalabalıklar vardı. Niye vardı onlar? Sorduk" dedi.

CNNTürk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, Twitter'da yayımladığı mesajlarda, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,  Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı'nın katıldığı toplantıda konuşulanları aktardı. Çapa, toplantıda Ali Babacan'ın "'Gezi' sonrası özel yaşama müdahaleyi engelleyici düzenlemeleri gündeme getirdik, yasalaşacak bunlar" dediğini aktardı.

Emin Çapa'nın aktarımı ile Ali Babacan'ın açıklamaları şöyle:


"Ali Babacan, Erdem Başcı ve İbrahim Çanakcı ile toplantıdayız."

"Başbakan Yard. Ali Babacan: Gezi olaylarında çevreci ve illegal gruplar hariç büyük kalabalıklardan biz çok şey öğrendik."

"Başbakan Yard. Ali Babacan: Gezi'de geliri yerinde olan, eğitimi iyi olan, dünyaya açık büyük kalabalıklar vardı. Niye vardı onlar? Sorduk."

"Başbakan Yard. Ali Babacan: Gezi sonrası özel yaşama müdahaleyi engelleyici düzenlemeleri gündeme getirdik, yasalaşacak bunlar."

"Babacan: İyi bir eğitim reformu için öğretmenleri karşımıza almamız gerekiyor. Çünkü onları eğitmemiz ve performanslarını ölçmemiz gerekiyor."
 
"Başbakan Yard. Ali Babacan: Türkiye eğitim seviyesine göre hak etmediği kadar yüksek bir gelir seviyesinde."

"Başbakan Yard. Ali Babacan: Türkiye orta gelir tuzağına düşerse bunun bir numaralı sebebi eğitim olacak."

 

'Dolar hesaplarımızda 1,85 olarak bile gözüküyor'

 

Toplantıda Hazine Müsteşarı Çanakcı'nın "Tasarruf açığında geldiğimiz düşük noktayı sürdürmemiz mümkün değil. Tasarruf oranı mutlaka yükselmeli" dediğini aktaran Çapa, Erdem Başçı'nın kendi hesaplarında dolar kurunun 1,85 olarak bile göründüğünü yazdı.

Toplantıda konuşulanların diğer kısmı şöyle:

"Erdem Başçı; Kurla ilgili söylediklerimi, MB (dolar) kuru 1.92'nin altında istiyor' diye okuyun. Hesaplarimızda 1.85 bile görünüyor"
 
"Çanakcı: Küresel konjonktür bizim gibi ülkeleri çok destekleyici olmayacak."

"Hazine Müsteşarı Çanakcı: "Büyüme bu yıl yüzde 3,5-4 aralığında olacak"

"Hazine Müsteşarı Çanakçı: Tasarruf açığında geldiğimiz düşük noktayı sürdürmemiz mümkün değil. Tasarruf oranı mutlaka yükselmeli."

ETİKETLER

ali babacanibrahim çanakcıerdem başçıgezi eğitimli insanlarders aldıkuluslararası konjonktür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24