Ali Babacan:  Gençler “tweetle” butonuna basarken sonu ne olacak düşünmemeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 20 yaşındaki İyi Partili Alp Emeç'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasına ilişkin olarak, "Gençler 'tweetle' butonuna basarken sonu ne olacak düşünmemeli" düşüncesini dile getirdi.

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler 'tweetle' butonuna basarken sonu ne olacak düşünmemeli. Görüşlerini özgürce ifade edebilmeli. Seçimden sonraki ilk 90 dakikada düşünceyi ve ifadeyi özgürleştireceğiz. Devleti tüm gençlerle barıştıracağız.Alp Emeç serbest bırakılsın" ifadesini kullandı.