Ali Babacan'dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine taziye ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 4 Mart’ta Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere Bingöl’den havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterin düşmesiyle meydana gelen kazada şehit olan askerlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

İlk olarak şehit Albay Şentürk Aydınyer’in Ankara Eryaman’daki evine giden Babacan, burada kurulan taziye çadırında baba Himmet Aydınyer ve yakınlarıyla görüşerek "Allah’tan rahmet ve mekanı cennet olsun" dileklerini iletti.

Yüzbaşı Tayfun Kureş için ailesinin Keçiören’deki evinin önündeki taziye çadırında kardeşi ile diğer yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunan Babacan, buradan yüzbaşı Pilot Gökhan Uysal’ın Sincan’daki evine geçti. Burada baba Yaşar Uysal’a metanet ve sabır dileklerinde bulunan Babacan, ‘’Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evladımızı Allah rahmet eylesin. Hiç merak etmeyin evladımız şu an en yüce mertebede. Sizlere başsağlığı dilerken, Gökhan evladımızın da bütün şehitlerimiz gibi cennette olduğunu biliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bakım Yüzbaşı İbrahim Sarıoğlu’nun Dikmen’deki aile evine de geçerek anne ve babasına taziyelerini ileten Babacan, Allah’tan rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

Babacan’ın taziye ziyaretlerine Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Genel Sekreter Medeni Yılmaz ve Ankara İl Başkanı Ali Güven’in de yer aldığı bir heyet eşlik etti.

Tatvan’da Nemrut Dağı eteklerine düşen askeri helikopterde bulunan ve aralarında Korgeneral Osman Erbaş’ın da yer aldığı 11 kişi şehit olmuş, yaralanan 2 subay ise tedavi altına alınmıştı.

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