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Ekonomi

Ali Babacan'dan enflasyon paylaşımı: Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz

Nisan ayı enflasyonunu ENAG 156,86; TÜİK, yüzde 69,9 olarak açıkladı

05 Mayıs 2022 12:06

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı enflasyon rakamlarına işaret ederek, “Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz” dedi.

Babacan, “DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek” vaadinde bulundu.

Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz.

Bağımsız araştırmacılara göre %156’ya, #TÜİK’e göre %70’e yükselen #enflasyon oranları bunun ispatı.

DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek.”

TIKLAYIN - ENAG: Enflasyon nisanda yıllık yüzde 156'ya yükseldi

TIKLAYIN - Yıllık enflasyon, yüzde 69,9'a yükseldi

Ali BabacanENAGtüikenflasyon
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