Ali Babacan'dan enflasyon paylaşımı: Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı enflasyon rakamlarına işaret ederek, “Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz” dedi.

Babacan, “DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek” vaadinde bulundu.

Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz.

Bağımsız araştırmacılara göre %156’ya, #TÜİK’e göre %70’e yükselen #enflasyon oranları bunun ispatı.

DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek.”

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