Ali Babacan'dan ekonomi değerlendirmesi: Bunlar daha iyi günler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs'ü yendikten sonra ilk kez canlı yayına çıktı. FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Babacan şu mesajları verdi:

"Gerçekleri duymak istemiyorlar"

İktidardaki iki parti de gerçekleri duymak istemiyor. Gerçekleri söyleyenlere karşı bir atak başlıyor. Salgınla mücadelede büyük bir emek var ama eski güven kalmadı. Verilere güven yok. Sağlık Bakanı’nın Türkiye genelinde açıkladığı hasta sayısından daha fazla hasta Ankara’da var. Hükûmetin sonuçları daha iyi göstermesi yanlış. Yöneticilerde ‘moral bozmayalım’ eğilimi oluyor, bu kabul edilemez. Gerçek tabloyu ortaya koyacaksınız ki insanlar daha dikkatli daha tedbirli olsun.

"Sağlam bir gerçeklik lazım"

Ekonomide moral önemlidir ama sağlam bir gerçeklik lazım. TÜİK enflasyonu yüzde 12 olarak açıklıyor. Enflasyon TÜİK’in açıkladığı rakamlardan çok yüksek. Esnafın enflasyonu yüzde 30-50 civarında. ‘Devlet doğruyu söylemiyor’, ‘TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamıyor’ hissiyatı olduktan sonra yatırımcı neden yatırım yapsın?

"Türkiye tek bir kişinin kararlarıyla yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke"

Burası küçük bir ada ülkesi değil öyle olsa Cumhurbaşkanı kontrol edebilir ama burası çok büyük bir ülke, tek adamla, tek karar merciiyle yönetilemez. Türkiye tek bir kişinin kararlarıyla yönetilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçildi geçileli ülke fakirleşiyor. Geçen sene Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 0.9, Türkiye yönetilemiyor. Meclisiniz güçlü, yargınız bağımsız olacak. Dürüst, işini bilen kişilere yetki verip iyi sonuçlar bekleyeceksiniz.

"Hükûmet, Merkez Bankası'ndan elini çeksin"

Para politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Dolar kurunu 7’nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası, hükûmetin sözüyle hareket ettiği için durum bu hale geldi. Hükûmetin, elin ayağını Merkez Bankası’ndan çekmesi lazım.