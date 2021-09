Ali Babacan'dan 15 Temmuz açıklaması: Binlerce insanın direnişi, ucube bir sistem için kullanıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 15 Temmuz darbe girişimine işaret ederek, "Binlerce insanımızın direnişi; bu ülke ve millet için değil, ucube bir sistem için kullanıldı" dedi.

Partisinin 1. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi’nde konuşan. Babacan’ın gündeminde 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomi vardı.

Babacan, “Darbelerin kan, zulüm ve gözyaşı anlamına geldiğini çok iyi biliriz. Bu millet darbelerin acısını on yıllardır sokakta, okulda, cezaevlerinde, işkence odalarında gördü. Bu acıyı çok iyi biliriz. Seçimle gelen seçimle gider. Bunu herkesin zihnine kazıması lazım. Koşullar ne olursa olsun, sivil siyasete gözümüz gibi bakacağız" ifadesini kullandı.

Babacan şöyle devam etti:

"15 Temmuz Demokrasi Direnişi haklı, meşru ve sivil olduğu için başardı"

“Tam da ‘21. yüzyılın Türkiye’sinde darbeler dönemi artık kapanmıştır’ denilirken, bu sinsi örgüt, FETÖ, demokrasimizi katletmeye çalıştı. 251 şehidimiz, demokrasiyi savunmak için hayatını kaybetti. O gece, kimsenin ne dediğine bakmadan sokağa çıkan binlerce insan sayesinde darbeciler amaçlarına ulaşamadılar. Darbeciler, milletimizin bedeniyle ördüğü o kutlu duvarı aşamadılar. Gücünü tankların paletinden alanlar, gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler. 15 Temmuz Demokrasi Direnişi niçin başarılı oldu? Çünkü haklıydı, meşruydu ve sivil bir direnişti.”

"Sözümüz, darbeci zihniyeti devletin bünyesinden söküp atmaktır"

“Demokrasi, milletimizin sesini egemen kılmaktır. Bu nedenle, hepimizin üzerimize düşen en önemli görev; demokrasimize karşı yönelen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik durmaktır. Anayasal düzeni korumak, milletin iradesini her şeyden ve herkesten üstün tutmaktır. Bizim halkımıza sözümüz hiçbir vesayet odağına, siyasetin üstünde bir güç atfetmemektir. Darbeci her türlü zihniyeti devletin bünyesinden söküp atmaktır.”

"15 Temmuz, unutulacak bir tarih değildir"

“15 Temmuz sadece senede bir gün anılacak ve unutulacak bir tarih değildir. Bize düşen; demokrasimize sahip çıkan vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmaktır. O emanet, Türkiye’nin bir daha sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe yapacağı bir ülke olmasına izin vermemektir. Tankların gölgesinde, namluların ucunda darbe planları yapanların, bütün heveslerini kursaklarında bırakmaktır. Halkın oylarıyla seçilmişleri silahla, baskıyla sindirmeye çalışanlara göz açtırmamaktır. Devlet kurumlarına yapılan personel atamalarında sadece ve sadece liyakati esas almaktır.”

"Erdoğan 84 milyonu tek imzaya mahkûm ettiği bir dönem başlattı"

“15 Temmuz demokrasi direnişi; güçlü, demokratik bir hukuk devleti için gerçek bir fırsat olabilirdi. Sayın Erdoğan bunu tam tersi yönde kullandı. 84 milyonu tek imzaya mahkûm ettiği bir dönem başlattı. Her türlü krizin vazgeçilmezi olan, krizlerin ortağı Devlet Bahçeli de bu yolda onu yalnız bırakmadı. 251 şehidimizin, binlerce insanımızın direnişi; bu ülke ve millet için değil, ucube bir sistem için kullanıldı.”

"Direnişe gölge düşürmek isteyenlere sivil siyasetimizin gücüyle ders verelim"

AKP'li seçmene çağrıda bulunan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz’un ardından OHAL döneminde yaşanan haksızlıkların, içinizi sızlattığını biliyorum. KHK denen ucube bir metotla, binlerce insanımızın sorgusuz sualsiz işten atılmasından rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bu adaletsizlikler ve kirli ilişkiler sineye çekilecek gibi değil. Devleti yönetenlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 28 Şubat darbecilerine sarılması gerçekten ibretlik. Yanlarına Bahçeli’yi almaları, rotayı Perinçek’e emanet etmeleri ibretlik. Gelin, 15 Temmuz Demokrasi Direnişi’ne gölge düşürmek isteyenlere, sivil siyasetimizin gücüyle derslerini verelim.”

"95 yılda biriken borç kadar son 2 yılda borç birikti"

‘’Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ekonominin kötü olmasının nedenlerini Gezi olayları, Çukur eylemleri ve 15 Temmuz olayları olarak gösterdi. Bakın ne ile ne karıştırılıyor. Ekonominin sorunlarını 2013’te yaşanan olaylara bağlamaya çalışıyor. Bu ülkenin hazine borcu 2 yılda 2’ye katladı. 2018 yılında akraba bakan ile el ele verdiler 970 milyar TL’lik hazine borcu 2 trilyon TL oldu. 95 yılda biriken borç kadar 2 yılda borç birikti. Sayın Erdoğan’a soruyorum Gezi olaylarına sebep olanlar mı bu borcu yaptılar? Aynı dönemde Merkez Bankası’nın 130 milyar dolarlık döviz rezervini de cayır cayır satarak tükettiler. Sayın Erdoğan’a 2. sorumu soruyorum Çukur eylemlerini yapanlar mı döviz rezervlerini sattılar? 4 tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Sebep olarak laf dinlemiyordu dedi. Laf dinleyenini bulduysan neden faizi indir demiyorsun? Neden hala faiz %19? Şimdi Sayın Erdoğan’a 3. sorumu soruyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlar mı faiz oranını %19’da tutuyor. Kimse bu milleti aldatmaya çalışmasın. Türkiye’nin içine düştüğü krizin asıl sebebi kötü yönetimdir.’’