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Politika

Ali Babacan cevapladı: Tekrar AKP yönetiminde görev alacak mı?

'Partimiz bir değişim yaşıyor...'

05 Eylül 2015 13:51

Hürriyet Dünyası yazarı Vahap Munyar, ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a tekrar AKP yönetiminde görev alıp almayacağını sordu. Babacan, "Şimdi dinlenme zamanı, sonra bakacağız" cevabını verdi.

B20 zirvesi sırasında Vahap Munyar'a konuşan Babacan, Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Cevdet Yılmaz’ı işaret ederek, "Görevi Cevdet Bey gibi deneyimli bir arkadaşımıza devredince gözüm arkada kalmadı" diye konuştu.

Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra çeşitli toplantılara katıldığını söyleyen Ali Babacan, "Ayrıca partimizde 12 Eylül’de gerçekleşecek kongrenin hazırlıkları var. O çalışmalara katılıyorum. Partimiz bir değişim yaşıyor" dedi.

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