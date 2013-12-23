Ali Babacan: Cemaatler emir komuta ile hareket ediyorsa endişe etmek gerekir

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili görüşlerini paylaşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Fethullah Gülen cemaatinin operasyonda rol oynadığı iddiaları hakkında konuştu. Babacan “Cemaatler insan yetiştirmek için ortaya gayret koyuyorsa başımızın üstünde yeri var. Onun ötesinde sınır aşıp emir komuta zinciriyle o insanlara farklı talimat ve bir iş yapmaları için komut içerisinde böyle bir hareket, iş o noktaya gelince endişe etmek gerekiyor.” ifadesini kullandı.

24 TV’nin programına konuk olan Ali Babacan, İran ile yapılan petrol ve doğal gaz ticaretini de değerlendirdi. Babacan, “münferit ülke ya da grupların İran ile ilgili yaptırımlarının Türkiye’yi bağlamayacağını” söyledi.

Babacan’ın değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

İran’la ticaret

“ABD ne diyor? Eğer bir banka şu kurallara uymazsa dolarla iş yapmasın. Biz her banka kendi kararını versin dedik. Özel sektörde birkaç, kamuda bir banka İran’la iş yapmaya başladı.”

“ İran’la en önemli ithalatımız petrol ve doğalgaz. Dolayısıyla İran’a bu parayı ödememiz lazım. Bütün para trafiği 2008’den bu yana Halkbank üzerinden yürüyor. Ve yüzde 100 yasal. Biz resmen petrol ve doğalgazı ithal, gıda ve ilacı ise ihraç ediyoruz. Temmuz’da başlayan yaptırımlar sonrası altın devreden düştü.”

Hedef ne?

“Uluslararası basında 100 haber çıktıysa 95’i yolsuzluk kısmından öte siyasi istikrarla ilgili. Bir siyaset mühendisliği vurgusu var. Bu açıdan baktığımızda hedef yolsuzlukla mücadele mi, yoksa iktidar partisi ve Türkiye’ye zarar vermek mi?”

“ Bütün bu iddialar Halk Bankası’nın kurumsal ya da tüzel kişiliğine yönelik değil. Genel müdürümüzün etrafında dönen iddialar. Hepsi teyide muhtaç. Aksi ispatlanana kadar herkesi masum ve suçsuz kabul etmek zorundayız.”

“Kamu bankalarıyla ilgili en küçük bir ihbar bize ulaştığında, bazen BDDK bazen hem BDDK hem Başbakanlık Teftiş Kurulu hemen değerlendirir. Haberi çıkan bütün o az sayıdaki dosyaların hepsi denetlenen raporlardır.”

Cemaat talimat mı verdi?

Cemaatler insan yetiştirmek için ortaya gayret koyuyorsa başımızın üstünde yeri var. Onun ötesinde sınır aşıp emir komuta zinciriyle o insanlara farklı talimat ve bir iş yapmaları için komut içerisinde böyle bir hareket, iş o noktaya gelince endişe etmek gerekiyor.