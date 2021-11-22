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Politika

Ali Babacan: Bu iktidarla ülkenin düzelmesi mümkün değil

"Hükûmet yönetemeyince, yöneten kadrolar işin ehli olmayınca..."

22 Kasım 2021 15:49

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu iktidarla ülkenin düzelmesinin mümkün olmayacağını, buna kesin kanaat getirdiklerini söyledi.

DEVA lideri Ali Babacan Sivas’ta vatandaşlarla bir araya geldi. “Ülke düzelir mi?” diyen bir vatandaşa Babacan, “Bu iktidarla mümkün değil. Bu iktidarın düzelmeyeceğine biz kesin kanaat getirdik. Ondan sonra bir araya geldik, DEVA Partisi’ni kurduk ve yürüyoruz.” dedi.

“Yeni evlendim, geçinemiyoruz. Yağ olmuş 100 lira. Yağsız da yemek yapılmıyor. Haftada bir yağ alsak maaş gitti. Bu ülke niye bu kadar zamlanıyor? Dışarıdakiler bizim dalga geçiyor” diyen vatandaşlara Babacan, “Zammın kaynağı döviz kuru. Ekonomiyi yönetemedikleri için döviz kuru arttıkça her şey artıyor. 1994 krizinde, 2001’de yine patlamıştı. Şimdi de öyle. Hükûmet yönetemeyince, yöneten kadrolar işin ehli olmayınca öyle oluyor. Tarihte çok yaşadık yine yaşıyoruz. Biz ehil bir kadro kurduk, yürüyoruz.” diye karşılık verdi.

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