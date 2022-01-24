Ali Babacan: Koskoca ülke Survivor setine döndü, hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün sosyal medyada faturalarını paylaşan vatandaşları okuduğunu belirterek, "Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz, bu pahalılığa alışmayacağız" düşüncesini dile getirdi. Babacan, "Koskoca ülke Survivor setine döndü, hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin "Yurttaşa fatura şoku, doğalgaz ve elektrikte yılın ilk faturaları ücretliyi şaşkına çevirdi" başlıklı haberini alıntılayan Babacan, "Doğalgaz faturası 250 liradan 1000 liraya çıkan Ayşe Hanım’ın sözleri iç parçalıyor: 'Bir bebeğimiz dünyaya geldi ve doğal olarak doğalgazı biraz açmak zorunda kaldık. Gerçek anlamda ısınsak ne olacaktı düşünemiyoruz'. Yeni doğan bebekler bile bu kötü yönetimin bedelini ödüyor. Bugün sosyal medyada faturalarını paylaşan vatandaşlarımızı okuyorum. Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz. Bu pahalılığa alışmayacağız." ifadesini kullandı.

Babacan paylaşımlarında şunları kaydetti:

"İpe sapa gelmez teorilerini dayatarak başımıza döviz kuru krizini kim açtıysa, enerji politikasında kim çuvalladıysa, bu anormal artışların sorumlusu da odur.

Geçmiş olsun. Koskoca ülke Survivor setine döndü. Hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk.

Sayın Erdoğan, hiç olmazsa eve girip çıkarken halkın yaşadığı bu zorlukları duyabilirdi. Ama o kendisini Beştepe’de izole etti. Tek bir komşusu bile yok. En son kaç yıl önce bir elektrik veya doğalgaz faturası gördü acaba?"