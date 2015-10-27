Ali Babacan: Ak Parti bıçak sırtında

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AKP'nin elindeki en son seçim anketinin sonucuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Bir haber kanalının canlı yayınına katılan Ali Babacan, "Kamuoyu yoklamaları AK Parti açısından bıçak sırtı bir durumu gösteriyor" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, seçim sonuçlarında belirleyici rolü 'kararsız seçmenin' oynadığını da söyleyen Babacan, "Bu hafta çok önemli olacak, vatandaşlarımız en son gün vereceği karar çok belirleyici olacak. O bıçak sırtı durumdan bir tek parti hükümeti mi çıkacak, yoksa bir koalisyon tablosu mu göreceğiz, bu hafta özellikle kararsız vatandaşlarımızın en son gün, seçim günü yapacağı tercih ülkenin kaderini belirleyecek" ifadesini kullandı.