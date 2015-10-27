T24 LogoT24 Logo
Politika

Ali Babacan: Ak Parti bıçak sırtında

"Bu hafta çok önemli olacak, vatandaşlarımız en son gün vereceği karar çok belirleyici olacak"

27 Ekim 2015 11:00

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AKP'nin elindeki en son seçim anketinin sonucuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Bir haber kanalının canlı yayınına katılan Ali Babacan, "Kamuoyu yoklamaları AK Parti açısından bıçak sırtı bir durumu gösteriyor" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, seçim sonuçlarında belirleyici rolü 'kararsız seçmenin' oynadığını da söyleyen Babacan, "Bu hafta çok önemli olacak, vatandaşlarımız en son gün vereceği karar çok belirleyici olacak. O bıçak sırtı durumdan bir tek parti hükümeti mi çıkacak, yoksa bir koalisyon tablosu mu göreceğiz, bu hafta özellikle kararsız vatandaşlarımızın en son gün, seçim günü yapacağı tercih ülkenin kaderini belirleyecek" ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

ali babacanhaberaçıklamabıçak sırtıak partibaşbakan yardımcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24