Ali Babacan, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü. Görüşemde Türkiye-ABD ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Babacan, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Sayın David M. Satterfield bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-ABD ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın David M. Satterfield’e ziyareti için teşekkür ederim."