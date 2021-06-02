Ali Babacan: '3Y' diye yola çıktınız, memleketi yine o '3Y' ile; yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla bırakıp gideceksiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'nin iktidara "yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla mücadele için" geldiğini belirterek, "'3Y' dediniz. '3Y' diye yola çıktınız, memleketi yine o 3Y ile, yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla bırakıp gideceksiniz. Öyle görünüyor" dedi.

Ankara"da partisinin Gölbaşı ilçe binasının açılışında konuşan Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra doların artmasına dikkat çekerek, “Erdoğan konuşuyor, dolar artıyor. Varlık Fonu'nun başkanı olarak kendisini görevlendirdi. Merkez Bankası için de aynısını yapabilir. Yazık değil mi bu insanlara? İki yılda dördüncü Merkez Bankası Başkanı... Başkanlar şamar oğlanına çevrildi. Yol geçen hanı oldu. Merkez Bankası Başkanları Mevsimlik işçi oldu. Hemen kendinizi görevlendirin, bizzat oturun, faizle mücadeleyi de kendiniz yapın. Öyle uzaktan kumanda yapmayın" diye konuştu.

Babacan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Erdoğan sebep, yüksek faiz ve yüksek enflasyon sonuç"

“Faiz sebep, enflasyon sonuç diyor. Eğer bu tezi doğruysa faizi indirsin, hemen enflasyon düşer. Niye yapmıyor? Niye hâlâ yüzde 19? Çünkü o sebep sonuç ilişkisi yanlış. Doğru tezi söyleyeyim. Erdoğan sebep; yüksek faiz ve yüksek enflasyon sonuç. Üç yılda üç kere kur krizi oldu.”

"Kadının yaşı, erkeğin maaşı, Erdoğan"ın da rezervleri sorulmuyor"

“Merkez Bankası rezervinin nereye gittiği mi sorulur?" diyor. Tabii ki sorulacak. Biz bu milletin alın teriyle o döviz rezervlerini topladık. 28 milyar dolardan aldık 136 milyar dolara çıkarttık. İki yılda tükettiler. Hani bir tabir vardır ya, "Kadının yaşı, erkeğin maaşı sorulmaz". Erdoğan"ın da rezervleri sorulmuyor herhalde.”

"Tuğlaları çekmek için değil tertemiz bina inşa etmek için yola çıktık"

“Videolar aracılığıyla ortaya vahim iddialar saçılıyor. Yargı sus pus. Bu karanlığın suretinde; çiğnenen bir anayasa, kişiye göre muamele yapan bir hukuk düzeni ve tek kişinin keyfî yönetimi görünüyor. Bu karanlığa fener tutmak için yola çıktık. DEVA Partisi, tuğlaları çekmek için değil, tertemiz bir binayı yeniden inşa etmek için yola çıktı. Bu pisliğin soruşturulması ve aydınlatılması için tertemiz bir düzen gerekiyor. Başka çare yok.”

"3Y" ile geldiniz, "3Y" ile gideceksiniz"

“Yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksullukla mücadele için iktidara geldiniz. "3Y" dediniz. "3Y" diye yola çıktınız, memleketi yine o 3Y ile, yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla bırakıp gideceksiniz. Öyle görünüyor.”

"Erdoğan'a da blokaj uygulanmıştı, aynısını şimdi kendisi yapıyor"

“Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nı TRT ekranlarında gördük. Başka bir genel başkan görmüyoruz TRT"de. Son yıllarda devletin, milletin kanalı tek bir partinin propaganda aracı gibi çalışmaya başladı. Hani nerede adalet? Hak yerini bulur. Bunu en iyi bilmesi gerekenlerden birisi Sayın Erdoğan"dır. Kendisi de bu zorlukları yaşamadı mı? Blokaj uygulanmadı mı? Kendi memleketine sokulmamak için önüne vinçler, kamyonlar dizilmedi mi? Aynısını şimdi kendisi yapıyor. Güç zehirlenmesi böyle bir şey.”

"Ayasofya ilelebet ibadethane olacaktır ama Atatürk'e dil uzatanlara haddi bildirilmeli"

“Ayasofya Camii"nin açılmasından bu yana ara ara gündeme gelen bazı sorumsuzca ifadeler var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e imayla ya da doğrudan hakaretler var. Ayasofya Camii bizim değerimiz. Fatih Sultan Mehmet"in bizlere mirası, aynı zamanda bir insanlık mirası. Ayasofya Camii ilelebet bir ibadethane olacaktır ancak bunu vesile bilip Gazi Mustafa Kemal Atatürk"e dil uzatanlara mutlaka haddinin bildirilmesi lazım. Sessiz kalınırsa bu haksızlık olur.”

"Bir aylık erteleme; 10 Mayıs tarihli çeki 10 Haziran"a ertelenmesidir"

“Dün (1 Haziran) esnafın 1 Mayıs"tan 31 Mayıs"a kadarki bütün çekleri birdenbire işleme konuldu, çeklerin arkası yazıldı. Takasta on binlerce esnafımızın kredi sicili bozuldu. Bir ay erteleme öyle mi olur? 10 Mayıs tarihli çek 10 Haziran"a ertelenir, 15 Mayıs tarihli çek 15 Haziran"a. Erteleme budur. 1 Mayıs"tan 31 Mayıs'a kadar olan çeklerin 1 Haziran'da karşılığının sorulması bir ay erteleme midir? İki aylık çırak çağıralım, size anlatacaktır. İnanın bunlar bilmiyor. Sayın Erdoğan, ömründe çek imzalamış üç kişiyi çağır, "Bu işi ne yapalım?" diye sor. İnanın daha iyisini yaparlar.”

"Halkımız yoksullaşırken kim büyüyor?"

"Enflasyonun üzerinde yüzde 7 büyüdük" diyorlar. Bu büyümeyi izah edin. Vatandaş işsizken kim büyüdü? Nasıl büyüme bu? Halkımız yoksullaşırken kim büyüyor? Gençlerin hayalleri sönerken, işsiz vatandaşlarımızın umutları tükenirken, esnaf küçülürken kim büyüyor? Tozpembe tablolar anlatarak siyasi hayatının siyasi hayatının artık son dönemlerini yaşayan Sayın Erdoğan"a soruyorum. Siz kendiniz bu rakamlara inanıyor musunuz?”

"Tarımda acil eylem planımız hazır, salı günü açıklayacağız"

“Tarım politikalarımızla ilgili acil eylem planımız hazır. Kısmet olursa önümüzdeki salı günü hükûmetin kurulmasından sonraki ilk 90 ve 360 gün ne yapacağımızın detaylarını paylaşacağız. Adana"da başlayacağımız programımızı Mersin ve Konya"da devam ettirerek çiftçilerimizle buluşacağız.”