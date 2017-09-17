Ali Ay: "Transferlerin isabetli olduğunu görüyoruz"

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) – SÜPER Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda yenerek üst üste ikinci maçını kazanan Bursaspor’da bayram havası yaşanırken Başkan Ali Ay, yaptıkları transferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süper Lig’de Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 4-2 kazanmasını bildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, kazandıkları takdirde herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, “O hafta güzel geçiyor, bunun için uğraşlar veriyoruz. Futbolcularımızı ve hocamızı kutluyorum. Yapmış olduğumuz transferlerin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Yusuf Erdoğan da hazır olacak\" dedi.

Taraftardan bir ricası olduğunu belirten Başkan Ay, şunları söyledi: \"Sosyal medyada görüyorum, futbolcularımızı çok fazla karalamasınlar, bu takım bizim takımımız. Hocamız Stancu’nun üzerinde durdu, ikinci golünü attı. Savunma oyuncularımızla birlikte Delarge ve Ekoko transferlerinin de ne kadar önemli olduğunu gördük” diye konuştu..

‘YEDİĞİMİZ 2 GOL BİZE YAKIŞMADI’

Yeşil beyazlı ekibin takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin ise, zorlu hava şartlarında maç oynadıklarını ve sıcaklığın her iki takımı da fazlasıyla etkilediğini belirtti. Milli file bekçisi, “Güzel goller bulduk, neticesinde kazandık bunun için çok mutluyuz. Ancak, yediğimiz iki gol bize yakışmadı, olmaması gerekiyordu. İnşallah bu hatalarımızdan ders çıkarırız. Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum, galibiyeti onlara armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

‘TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMİŞTİK’

327 gün aradan sonra ilk kez gol sevinci yaşayan Bursaspor’un savunma oyuncularından William Troost-Ekong ise, attığı golden ötürü çok mutlu olduğunu söyledi. Daha da gol atmaya devam etmek istediğine işaret eden Ekong, “Malatyaspor mücadelesi bizim en iyi oynadığımız maçlardan birisi değildi. Geçen hafta takım olduğumuzu, gelişmekte olduğumuzu göstermiştik. Ancak özellikle ikinci yarılarda rakibe fazla fırsat tanımamalıyız” ifadelerini kullandı.

‘İYİ YOLDAYIZ’

Takımın en istikrarlı isimlerinden sol bek oyuncusu Aziz Behich de taraftara teşekkür ederek, skorun böyle olacağını beklemediğini ve maçın son 15 dakikasında oyun disiplininden koptuklarını açıkladı. Yeşil beyazlı ekibin sağ bekteki ismi Barış Yardımcı ise, şunları söyledi: “Yorucu bir maç oldu, 4-0’dan sonra sanki biraz rahatladık. Galibiyeti riske sokuyorduk ama kazanmasını bildik. İyi yoldayız, takım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor.”

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