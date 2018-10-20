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Spor

Ali Ay: "Biz Türk futbolu için çalışıyoruz"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Bursaspor Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

20 Ekim 2018 02:47

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Bursaspor Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ali Ay ligin ilk haftasından beri iyi futbol oynadıklarını belirterek, \"Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi bize yaramadı. VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik. Bu maçta herkes Bursaspor ve gençlerimizi gördü. Aşağıdan üç genç oyuncumuz daha geliyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Bu maçta galibiyeti kaçırdığımız için üzüldüm. Galatasaray da şansızlık yaşadı ve 3 oyuncusu sakatlandı. Buna rağmen 11\'e 11 oynadık. Giren oyuncular da kaliteli oyunculardı\" dedi.
Samet hocayı tebrik eden Ay, \"Altyapıdan planlı bir şekilde oyuncu çıkarıyoruz Samet hocayı tebrik etmek lazım. Oyuncuları, oynatarak değerlendiriyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Örnek kulübüz. İnşallah sezonun ikinci yarısında genç oyuncularımız daha fazla süre alacaklar.\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ali Ay\'ın açıklamaları

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