Ali Ağoğlu: TÜRGEV'e arsa verdiğimi ispat etsinler amelelik yaparım!

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan daha sonra serbest kalan Ali Ağaoğlu, "İmar karşılığında TÜRGEV'e arsa verdiğimi ispatlasınlar malvarlığımı bırakıp, amelelik yaparım" dedi

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'e konuşan Ağaoğlu, "Türkiye'nin en güçlü olduğu bankacılık ve inşaat sektörüne darbe vurmak için bu iki alanı bilinçli seçtiler. Özellikle bankacılık ve inşaat faaliyetleri ülkemizde önemli ölçüde ekonomiye katkı sağlıyor. İnşaat sektörünün önünün kesilmesi için beni kurban seçtiler. Çünkü yaptıklarım ve yarattığım istihdam, ekonomiye kattıklarımız ortada" ifadesini kullandı.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Tüm malvarlığımı veririm'

Bakırköy 46 projesinin imar planını çıkartılması karşılığında TÜRGEV Vakfı'na Ataşehir'de 20 dönümlük arsa verildiğini iddia ettiler. Ben kimseye tapu vermedim. Verdiğimi ispatlasınlar tüm malvarlığımı, evimin, arabalarımın anahtarlarını bırakıp inşaatlarda amele olarak çalışmaya hazırım.

'Öyle bir arsam yok'

Kamuoyunda "verdi" dedikleri bahse konu bölgede büyüklüğü 20 dönüm olan bir arsam yok. Farklı büyüklüklerde çok sayıda arsam var. İddiaları gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partisinden olan Ataşehir Belediyesi'ne sorup bunu çok rahat öğrenebilir.

Neden benim hedef seçildiğimi düşündüm hep. Ali Ağaoğlu'nun tanınılırlık oranı Türkiye genelinde yüzde 80. Medyatik olmamın cezasını çekiyorum. Sektörün önünün kesilmesi için beni kurban seçtiler.

'Haksız muamele gördüm'

O nezarethanede üç gün kalacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Kendi yaptırdığımız karakollarda, temin ettiğimiz araçlarla haksız bir şekilde böyle bir muameleye maruz bırakılmamızı anlayabilmiş değilim. Benim tek suçum işimi takip etmek. Yüz kızartacak hiçbir işin içinde olmam.

Dubai tatiliyle ilgili faturalar ortada. Tur şirketinin Türkiye'de bulunan ofisinden rezervasyonlar yapıldı. Dubai ofisinde bulunan ve Zekeriya Öz'ün önceden tanıdığı arkadaşımız bilgimiz dahilinde ödemeleri yaptı.

'Öz'le tavla oynadık'

Savcı Zekeriya Öz ile tanışıklığım gizli saklı birşey değil. Kendisi Ataşehir'de bulunan şirket merkezimizi aramış. Sekreterimden benimle tanışmak için randevu talep etmiş. Ben de 'Randevu verin' dedim, geldi. Çay içip, tavla oynadık. Daha sonra birkaç kez görüştük. Hepsi bu...

'İnadına çalışacağım'

İnadına daha çok çalışacağım. Daha önce 6 saat uyuyordum. Şimdi bunu 4'e çektim. Beni asılsız ithamlarla, iddialarla yıldıramazlar. Amaç Türkiye'ye darbe vurmak. Ama başaramayacaklar.

Türk ekonomisinin lokomotifiyiz. Bu tartışmalardan hem sektör hem de Türkiye zarar görüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği proje kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde yapılmış bir plan. Herkesin rahatça ulaşabileceği tapu kayıtları ortada. Adalet elbet yerini bulacaktır.

O üç günlük süreçte 157 milyon dolar kaybettim. Yeniköy'de bulunan araziye otel yapılmasıyla ilgili Araplar'la anlaşma aşamasına gelmiştik. Olay patlayınca adamlar apar topar gittiler.