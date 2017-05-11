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Çevre

Ali Ağaoğlu'nun Uludağ'daki otelinin kaçak bölümleri yıkılıyor

Ağaoğlu My Resort Otel'in 8 bin 500 metrekarelik bölümünün kaçak olduğu ifade ediliyor

11 Mayıs 2017 19:36

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun Uludağ'daki Ağaoğlu My Resort Otel'in kaçak olduğu ifade edilen 8 bin 500 metrekarelik bölümünün yıkımına başlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ali Ağaoğlu'nun kullanmadığı bu otelin kaçak olduğu belirtilen 8 bin 500 metrekarelik bölümü yargı sürecinin tamamlanmasının ardından dün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kepçelerle kullanılamaz hale getirildi.

Bu işlemin yargı sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, "Oteldeki kaçak bölümlerin tamamı, tahsisli alanlar ayrı tutularak yıkılacak. Bu yıkım, ödenek gönderildikten hemen sonra yapılacak. Ayrıca Uludağ'da, bu durumda bulunan bazı oteller var. Mahkemelerde davalar  sonuçlanınca buraları da yıkacağız" dedi.

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, 1'inci yerleşim bölgesindeki tüm otellerin yıkılmasını öngören 'Dönüşüm Planı'na otel işletmecileri tepki göstermişti. Ali Ağaoğlu da 2009 yılında 4 yıldızlı Ağaoğlu My Resort'u kapatmış, eşyayı da ihtiyacı olan okullara ve kişilere dağıtmıştı.

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Ali AğaoğluBursaAğaoğlu My Resort Otel

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