Ali Ağaoğlu’nun otel projesine İBB engeli

Üstü örtülen 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan iş adamı Ali Ağaoğlu’na ait İstanbul’un en gözde arazilerinden olan Yeniköy’deki Carlton Arazisi’ne otel projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden (İBB) geçmedi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, otel projesi teklifinde koruma kurulunun kararlarına dikkat çekilerek araziye yanında yer alan Sait Halim Paşa Yalısı’nın saçak çizgisini geçmeyecek kadar bir yapının yapılabileceği ile siluet ve kıyı alanının önemi vurgulandı.

1986 yılında Carlton Oteli’nin yıkılması sonrasında Halis Toprak’a satılan Sait Halim Paşa Yalısı’nın bitişiğindeki Carlton arazisi, sonraki yıllarda Toprak’ın borçları nedeniyle TMSF’ye geçmişti. Araziyi 2012 yılında alan Ali Ağaoğlu buraya otel yapacaklarını söyledi. Bu araziye ilişkin otel projesi teklifi önceki gün İBB meclisi gündemine geldi. Teklifte yer alan İstanbul 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve İstanbul 3 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararları dikkat çekti. İstanbul 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2014 yılında verdiği kararda yapı yüksekliğinin en fazla 12.70 metre olması gerektiğine değinerek Sait Halim Paşa Yalısı’nın saçak kotonu geçemeyeceğine dikkat çekiyor.

İstanbul 3 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun ise 2015 yılında verdiği kararlarda projenin imar planlarına aykırı olduğu belirtilerek bölgeye göre çok fazla taban yapıldığı ve bunun doğal zeminin büyük oranda bozulmasına neden olacağı kaydediliyor.

Kurul 10 Temmuz 2015 tarihli son kararında yapı yüksekliğinin en fazla 12.70 metre olduğunu yenileyerek otel taban alanının ve deniz tarafındaki cephe uzunluğunun aşılmama kaydıyla projede sakınca görmeyeceklerini ifade ediyor. Teklif mecliste kurul ve komisyon kararları çerçevesinde yeniden değerlendirilmek üzere oybirliğiyle İBB müdürlüğüne iade edildi.