Ali Ağaoğlu'nun oğlu 4'üncü kez umreye gitti

Fuat KARS/BURSA (DHA)- ALİ Ağaoğlu\'nun oğlu Alican Ağaoğlu, dayısı Murat Türker ve arkadaşları ile umreye gitti. Alican Ağaoğlu\'nun daha önce de 3 kez umreye gittiği öğrenildi.

İş adamı Ali Ağaoğlu\'nun oğlu Alican Ağaoğlu, Ağaoğlu Turizm Grubu Genel Müdürü olan dayısı Murat Türker ve bir grup arkadaşı ile ramazanın ilk günü umre ziyaretinde bulundu. İhrama girip, Kabe’yi tavaf eden ve Medine ziyaretinde bulunan Alican Ağaoğlu\'nun, daha önce de 3 kez umre yaptığı öğrenildi. Alican Ağaoğlu\'nun yanında olan dayısı Murat Türker, \"Burada, ülkemiz için de bol bol dua ettik\" diyerek, pazartesi günü İstanbul\'a döneceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI