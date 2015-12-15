'Ali Ağaoğlu Üniversitesi' için YÖK’ten onay bekleniyor

Kendi adıyla vakıf kuran Ali Ağaoğlu, mimarlık eğitiminin verileceği bin 500 kişilik üniversite kurmaya hazırlanıyor. Ağaoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından izin çıkartılması bekliyor.

Milliyet’in haberine göre Ağaoğlu Eğitim Vakfı'nı (AGEV) iki hafta önce kurduklarını söyleyen Ağaoğlu İcra Kurulu Başkanı Önder Halisdemir, "Gayrimenkul sektörünün lider ismi Ali Ağaoğlu'na yakışan bir konuydu eğitim. Kendisi çeşitli illerde yüzlerce okul yaptırmış birisi. Ancak hiçbirinde adı yok. Bu sefer okulun adının 'Ali Ağaoğlu Üniversitesi' olmasını planlıyoruz" dedi. Üniversitede meslek yüksek okulunun da bulunacağını söyleyen Halisdemir, "Tematik ve butik bir üniversite olacak. Yüksek puanlarla girilecek. Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) başvurumuzu yaptık. Onay aşamasındayız" diye konuştu.

Bin 500 kişiye eğitim

Sağlam bir akademik yapı kurmayı hedeflediklerini belirten Halisdemir, "İşin içine Japon ve İtalyanları da sokabiliriz. Bin 500 kişilik olması planlanan üniversiteden mezun olan öğrencilere Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından iş imkânı da sağlanacak" dedi.

Eğitim sektörünün her alanına sıcak baktıklarını belirten Halisdemir, şunları anlattı: "Ali Bey ile sık sık istişare ediyoruz. Kreşten üniversiteye kadar eğitim sektöründe faaliyet gösterme gibi planımız var."

Hayata geçirdikleri tüm projelerde farklı bir kompleks geliştiğini belirten Halisdemir, "Bu işin maliyeti bina inşa etmek. 'Maliyetli kısmını yapıyorsak, neden işletmesini de yapmayalım' diye düşünüyorum. Her kompleksi işletecek değiliz. Ama orta vadede vizyonumuz bu" dedi.