Ali Ağaoğlu: Tarkan'a sponsor olurum

Türk sanat müziğini çok seven ve zaman zaman evindeki fasıllara Tarkan’ı da çağıran Ali Ağaolu “Tarkan’ı da Türk sanat müziği albümü yapması konusunda teşvik ediyorum, sponsorluğunu yapmaya hazırım” dedi.

A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal Programı, ünlü işadamı Ali Ağaoğlu’nu konuk etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın maketten konut satışına fren kararını destekleyen Ağaoğlu uyardı ve “Kaş yapayım derken göz çıkartılmamalı, denetim ayrıdır, yasaklamak ayrıdır, tamamen yasaklanırsa sektöre darbe vurur” şeklinde konuştu.

'Eski ABD Büyükelçisi Wilson bana, siz Trump'ın önündesiniz ' dedi

Ağaoğlu çok konuşulan reklam filmleriyle ilgili “Reklamlarında kendim oynuyorum çünkü sattığım ürünü sahipleniyorum, ajansım Brad Pıtt ile oynamamı teklif etti, program uymadı, bundan sonraki projede de o benim yanımda oynayacak inşallah” dedi.

Ağaoğlu, reklamların dünyaca ünlü emlak kralı Donald Trump’ın reklam filmlerine benzetilmesiyle ilgili “ 5+ -6 ay önce eski ABD Büyükelçisi Wilson beni ziyaret etti ve bana siz Trump’un önündesiniz dedi, ben işimde iddialıyım” diye konuştu.

'Fatih Sultan Mehmet'e özenmiyorum, 1453 caddenin boyunun uzunluğu'

Ağaoğlu yayında, Son projesinin adının 1453 rakamının verilmesinin nedeninin Fatih Sultan Mehmet ile değil, projenin bulunduğu caddenin boyunun 1453 olmasından kaynaklandığını söyledi. Yoksa Fetih ile ve ata binmemin Fatih Sultan Mehmet’e özenmemle ilgisi yok.

'1 gün Bebek'te 5 gün şantiyede kahvaltı ederim'

İş hayatında birinci idolüm babam, ondan sonra rahmetli Sakıp Sabancı’dır. Gerçekten çok başarılı bulurum çünkü halktan kopmamıştır, çünkü bizde şöyle bir algı vardır, insan zenginleştikçe halktan gizli yaşar diye ancak Sabancı ile kendimi mukayese etmem. Bir kere Bebek’te kahvaltı ediyorsam, beş kere şantiyede işçilerimle kahvaltı ediyorum ve o kahvaltıdan daha çok lezzet alıyorum”

'Tarkan Türk Sanat Müziği albümü yapsın, sponsoru ben olacağım'

Türk sanat müziğini çok seven ve zaman zaman evindeki fasıllara Tarkan’ı da çağıran Ağaolu “Türk Sanat müziğindeki sözlerin anlamı, duygu, düşünce çok farklı. Ben gençlik de Türk sanat müziğini sevsin isterim onu genç nesile sevdirecek en iyi isim Tarkan’dır diye düşünüyorum. Tarkan’ı da Türk sanat müziği albümü yapması konusunda teşvik ediyorum, sponsorluğunu yapmaya hazırım” dedi.