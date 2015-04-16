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Yaşam

'Ali Ağaoğlu, site toplantısını basıp dernek başkanını dövdü' iddiası

'Biri site ile ilgili asılsız iddialarda bulunup, saçmaladı. Bende s. git dedim' diyen Ağaoğlu, şiddet iddialarını ise yalanladı

16 Nisan 2015 23:43

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu’nun, inşa ettiği site sakinlerinin kurduğu derneğin toplantısını bastı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Baskında yaralandığı öne sürülen isimler, Ali Ağaoğlu ve adamları hakkında şikayetçi oldu.

İş adamı Ali Ağaoğlu’nun kendisine ait sitenin aidat toplantısını adamlarıyla basarak dernek başkanını hastanelik ettiği öne sürüldü. Olay anında çekildiği iddia edilen videoda Ali Ağaoğlu’nun ağır küfürler ettiği ve “sitenin huzurunu bozdurmam. Beğenmeyen alsın parasını gitsin” dediği iddia edildi.

Rabia Yılmaz'ın Birgün'de haberinde yer alan iddialara göre site sakinlerinin kurduğu derneğe korumalarıyla giden Ağaoğlu, ''Beğenmeyen parasını alsın, çeksin gitsin. İki tane zibidi, o… çocuğu sebeplenecek diye buranın huzurunu bozdurmam. Burada Ağaoğlu yazıyor'' ifadelerini kullandı.
 
Olay sonrası Ağaoğlu’nun siteyi helikopterle terk ettiği hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ağaoğlu, “Ben tüm sitelerimi gezip bilgi alırım. My World Europe’yi de gezdiğim doğru. Gezi sırasında biri site ile ilgili asılsız iddialarda bulunup, saçmaladı. Bende s. git dedim. Ama şiddet iddiaları yalan” ifadelerini kullandı. 

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