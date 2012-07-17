Ali Ağaoğlu, oğlunun teknesini paramparça ettirmiş!

Oğlu Alican, 18 yaşını doldurduğunda altına Lamborghini çeken Ağaoğlu, geçen yıl da kızı Sena'ya 18'inci yaş hediyesi olarak 500 bin Euro'ya Bentley almıştı. Ağaoğlu'nun, 30 bin dolara sürat teknesi alan oğluyla büyük bir kriz yaşadığı, tekneyi paramparça ettirdiği iddia edildi.

Bülent Cankurt'un Sabah gazetesinde yayımlanan haberine göre, Londra'daki rezidans inşaatının başında bulunan, 4 Temmuz'da Kırgızistan Cumhuriyeti Trabzon Fahri Konsolosu olan, 20 yaşındaki Alican Ağaoğlu; babasından habersiz 30 bin dolara bir sürat teknesi almış. Alican tekneyle Bodrum koylarında turlarken Ali Bey'in bundan haberi olmuş ve küplere binmiş! Bodrum'daki adamlarını arayıp, "Bana tekneyi bulun" demiş. Tekne, Alican'ın bakım için bıraktığı Bodrum Marina Group'ta bulunmuş. Üç adamına talimat verip 30 bin dolarlık tekneyi paramparça ettiren Ali Bey; teknenin parçalanmış fotoğraflarını da istemiş. Öğrendiğime göre Ali Bey'in bu tepkisi, oğlunun kendinden habersiz tekne almasından kaynaklanmıyormuş. Çok tehlikeli olduğunu düşündüğü sürat teknesinin oğlunun başına bir iş açmasından korkmuş.