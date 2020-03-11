Ali Ağaoğlu’nun eski kız arkadaşı komşusunun paspasına çişini yaptı

Ali Ağaoğlu eski kız arkadaşı Hazal Mesudiyeli'nin tuvaletini kullandırmayan komşusunun paspasına çişini yaptı. Savcılık, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" kararını verdi.

Mesudiyeli, Sarıyer'deki kuaförüne gitti. Kuaförü kapalı görünce komşu dairenin kapısını çalarak tuvaleti kullanmak için izin istedi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, "Hayır" yanıtını alan Mesudiyeli komşusunun paspasına çişini yaptı. Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" dedi. Dosya, tehdit suçu nedeniyle uzlaşma bürosuna gönderildi.