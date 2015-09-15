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Ali Ağaoğlu Kanuni, sevgilisi Hürrem oldu!

Ağaoğlu, 31 yaşına giren sevgilisi Petek Ertüre'nin doğum gününü evinde düzenlediği bir parti ile kutladı

15 Eylül 2015 12:41

Ali Ağaoğlu, küçük oğlu Ali Ege’nin annesi Petek Ertüre için Ortaköy’deki Boğaz manzaralı evinde doğum günü partisi düzenledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; ünlü işadamı, Dubai Cityscape Global 2015 fuarı dönüşü, 31 yaşına giren Ertüre için Ortaköy’deki boğaz manzaralı lüks villasının havuz başında 40 kişilik bir parti verdi.

Niso Kaston Orkestrası’nın müzikleriyle katıldığı partinin açılış dansını Ağaoğlu ve Ertüre yaptı. Ünlü işadamı, kokteyl sonrası yemek ve dansla devam eden görkemli partide Ertüre’ye altın bir saat hediye etti.

Petek Ertüre, “Muhteşem Yüzyıl” afişinden esinlenilerek hazırlanan, kendisinin Hürrem, Ali Ağaoğlu’nun ise Sultan Süleyman olarak göründüğü tabloyla poz verdi. Ali Ağaoğlu, sevgilisi Petek Ertüre’yi ilk dansları sırasında öpücüğe boğdu.

Ali Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Hazal Mesudiyeli’nin üzerine tavuk atmasıyla gündeme gelmişti.

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