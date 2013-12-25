Ali Ağaoğlu konuştu: Onur kırıcı ve aşağılayıcı davrandılar

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, 17 Aralık'ta Türkiye gündemine oturan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı. 4 günlük gözaltı süresinin ardından serbest bırakılan Ağaoğlu, yaşadıklarını anlattı ve suçlamalara yanıt verdi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'e konuşan Ağaoğlu, basına 20 saat olarak yansıyan sorgulama süresinin 8 saat olduğunu söyledi.

“Ben abdestimden eminim. Yüz kızartacak yamuk yumuk bir işin içinde olmadım. Bu olayı medyatik biriyle duyurmak istediler. Ben de medyatik olmanın bedelini ödedim” diyen Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Gözaltı, Bakırköy 46 projesiyle ilgili. İmarlı bir arsada yapılan bir proje. Ben sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 18 madde uygulamasını kaldırmasını istedim. Bu maddeye göre proje planı tüm bölgeyle birlikte yapılıyor. Biz ayrı değerlendirilsin dedik. Belediyeden cevap gelmeyince yasal hakkımızı kullanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptık. Tek suçumuz işimizi takip etmek. Etmezsek belgeler bir masadan diğerine 15 günde geçer.

Bakırköy 46, 6 fabrika arazinin dönüşüm projesi. 80 dönüm arsadan bize 45 dönüm inşaat alanı kaldı ve emsal de 2.5. Proje alanı izbe bir haldeydi. Farelerin, tinercilerin yuvası durumundaydı. Ayrıca bazı haberlerde 190-200 bin metrekare inşaat alanından bahsediyorlar. Bu doğru değil. İnşaat alanımız 110 bin metrekare. Türkiye’de her alanda 3.5, 4 emsal verilirken biz 2.5 da kaldık. Hukuka aykırı bir iş yok.

Sürecin ses getirmesi için medyatik isimler arandı ve bunun için ben seçildim İnşaat sektörüne büyük haksızlık yapıldı. En önemlisi Türk ekonomisine darbe vuruldu..."

Gözaltına alınma şekilllerini ve süreç içinde yaşadıklarını eleştiren Ağaoğlu, onur kırıcı ve aşağılayıcı davranıldığını söyledi. Ağaoğlu, kendisi için değil olayın çocukları üzerinde üzerinde yaratacağı etki nedeniyle endişelendiğini söyledi.

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