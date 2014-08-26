Ali Ağaoğlu, kendisinden 37 yaş küçük sevgilisi için ‘İlişkimin arkasındayım’ dedi

İnşaatçı Ali Ağaoğlu, işadamı Cengiz Mesudiyeli’nin 23 yaşındaki kızı Hazal Mesudiueli’yle yeni bir ilişkiye başladı. Çiftin ilişkisi, geçen hafta Bodrum’da çekilen tatil fotoğraflarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre o fotoğrafları gören Cengiz Mesudiyeli, kızını evlatlıktan reddetti. Ağaoğlu ise iddialara yanıt vererek “Hazal Hanım’ın ailesiyle tanışıyorum, hiçbir sorunumuz yok. İlişkimin arkasındayım” dedi.

Demirhan Hararlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ali Ağaoğlu iddialara sert tepki gösterdi. Kendisinden 37 yaş küçük olan sevgilisinin ailesiyle tanıştığını belirten işadamı, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Hazal Hanım’la mutlu bir beraberliğimiz var. ‘Ailesi reddetti’ iddiası da asılsız. Ben ailesiyle tanışıyorum, hiçbir sorunumuz yok. Zaten benim hayatımda hiçbir zaman kaçak göçek bir şey olmadı. Benim kimseye veremeyeceğim bir hesabım yok. Gizli saklı bir şey yaşamıyoruz, her şey ortada. İlişkimin arkasındayım.”

Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde okuyan Hazal Mesudiyeli, Ali Ağaoğlu’yla aşk yaşadığı haberlerinin magazin sayfalarında yer aldığı gün Twitter sayfasına İbrahim Tatlıses’in “Ele Ne” şarkısından şu sözü yazdı: “Ben laleyi sevmişsem sümbüle ne güle ne?”