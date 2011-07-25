Ali Ağaoğlu: Kadın telefonları tacize dönüştü

T24

'Petek isteseydi çocuk yapardık'

'Aramalar tacize ulaştı'

Ağaoğlu, Milliyet gazetesinden Songül Hatırısu'nun sorularını yanıtladı. İşte o söyleşinin bir bölümü:1.5 aydır ayrıyız. Ara verdik.Üçüncü oldu. Bu kez zor görünüyor. Tabii uzun süreli bir ilişki, o sevgi bir anda bitmez. Ama maalesef ilişkiler sadece sevgi üzerine kurulmuyor. Başka şeyler de katmak lazım ilişkilere, biz onu katamadık.Hayır tabii ki. Petek benim çok saygı duyduğum bir insandı. Hâlâ da öyle. Petek bilir onunla birlikteyken kadınlar inanılmaz ararlardı, telefonlarım susmazdı. Şimdi ayrılığımız duyuldu, aramalar taciz derecesine ulaştı. Arayanları bir bilseniz.Ama öyle gecelik ilişkiler yaşayan biri olmadım hiç.Petek çok kaliteli, doğru bir kızdı. Derin bir ilişkimiz vardı açıkçası. İstese severek çocuk yapardık. Ama bir türlü ilişkimizi oturtamadık. Sorun benim aşırı çalışmamdı. Ben işkolik bir adamım, hafta sonu da çalışırım. Günde 18 saat çalışan bir adamım. Petek de haklı olarak onunla daha çok vakit geçirmemi istiyordu.İşin başında olmam gerekiyor. İşimi severek yapıyorum, bu yüzden de 365 gün tatildeymişim gibi yaşıyorum. Beni sevenin böyle kabul etmesi lazım, gelsin benimle birlikte ofiste otursun.