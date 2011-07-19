Ali Ağaoğlu: Gelip hesaplarımı incelesinler

T24-Vakıfbank’tan usulsüz kredi aldığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Başta BDDK olmak üzere tüm bankalarla olan bütün ilişkilerimin denetlenmesiyle ilgili herkesi göreve davet ediyorum” dedi.









Nevin Donat ve Kadife Şahin'in Milliyet'te yayımlanan (19 Temmuz 2011) haberi şöyle:

Ali Ağaoğlu, Vakıfbank’tan usulsüz kredi aldığı, banka yöneticilerine daire hediye ettiği iddialarına ilişkin olarak, “Benim o bankada ne şahsımın ne şirketlerimin bir kuruş hesabı yok. Benden daire aldığı zaman Bilal Bey bankanın genel müdürü bile değildi” dedi. Ağaoğlu, dün Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan haberdeki iddialarla ilişkin konuştu. Ağaoğlu kendisinin hesabından aktarılan parayla bankanın yöneticilerine daire alınması iddasıyla ilgili olarak “Başta BDDK olmak üzere devletin ne kadar kurumu varsa Vakıfbank da dahil olmak üzere tüm bankalarla olan bütün ilişkilerimi denetlemesini istiyorum” dedi.





Geçmişteki satışlar





“Ortak yaptığımız işlerde bir kamu bankasıyla çalışma mecburiyetimiz olduğu için Vakıfbank’la da çalışıyoruz” diyen Ağaoğlu, “Biz yüzlerce binlerce bankacıya ev sattık. Bizim ana hedef kitlemiz orası” diye konuştu.

Vakıfbank’ın eski genel müdürü Bilal Karaman’ın kendilerinden daire aldığı dönemde bu görevde olmadığını belirten Ağaoğlu, “Benim o dönem ne şahsımın ne ailemin ne şirketlerimin bir kuruş hesabı dahi yoktu Vakıfbank’ta. Ben kendisini (Bilal Karaman) tanımıyordum bile, ondan sonra tanıştık kendisiyle. Cengiz Soykan (Vakıfbank bölge müdürü) ise benim Ümraniyedeki MyCity projemden daire aldı. 2000 senesinde, 11 sene önce. Sonradan da ofis aldı, geçen sene, bankadan ayrıldıktan sonra” diye konuştu.

Ağaoğlu, “Vakıfbank’tan bir tek geçen sene bir kredi kullandım. Ana bankam Akbank. Vakıfbank’tan son 5 yılda kullandığımız kredi yüzde 10-15 ancak vardır” şeklinde konuştu.





BDDK, tüm firmalardan bankacılara yapılan satışların listesini istedi





Bugüne kadar yaptıkları tüm satışların belgelerinin kendilerinde olduğunun altını çizen Ali Ağaoğlu, şöyle devam etti: “ Ödemelere ilişkin belgeler var. Hatta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçen sene bizden ve sektördeki diğer inşaat firmalarından bankacılara yapılan bütün satışların listesini istedi. Biz de BDDK’ya bildirdik. Saklı gizli yapılan hiç birşey yok. Bilgi amaçlı soruldu bize, biz de gerekli bilgileri yolladık.”





Bilal Karaman: Tamamen iftira, dava açıyorum





Vakıfbank eski Genel Müdürü Bilal Karaman ise kendisinin haksız yoldan Ağaoğlu’ndan konut edindiği iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bana yöneltilen suçlamalardan bir arkadaşımın telefonuyla haberim oldu. Bunlar tamamen iftiradır. Gazetede yer alan iddialara sadece basın açıklamasıyla yanıt vermek istemiyorum ve ayrıca bu da mümkün değil. Bunlar şahsıma yapılan bir saldırıdır. Bunu basın yoluyla değil, detaylarını ayrıntılı açıklayarak hukuk önünde kanıtlamak istiyorum. Aslı olmayan bu suçlamalar, hukuki bir haksızlığı doğurduğu için şu anda avukatlarımla konuşup konuyu yargı sürecine taşımak istiyorum.”

Vakıfbank’ta 2005 yılında Genel Müdür olan Bilal Karaman, Mart 2010’da bu görevinden alınmıştı.





‘Kişisel tercihlerin kredide etkisi yok’





Vakıfbank, bankanın, bugüne kadar hiçbir dönemde uygun olmayan hiçbir proje veya yatırımcıya usulsüz şekilde kredi açmadığını bildirdi. Açıklamada, Vakıfbank için proje kredilerinde risk teminat dengesi, kredinin verimliliği ve geri ödeme koşullarının önemli olduğu, bu kriterler dışında herhangi bir koşulun söz konusu olmadığı belirtildi.

“Bankamız, söz konusu projeyle başından beri ilgilenmiş ve krediye değer bulmuştur” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Anılan proje, TOKİ iştiraki olan Emlak GYO projesi olup tüm nakit akışı Emlak GYO tarafından kontrol edilecektir. Firma seçiminde, Emlak GYO’nun ihale şartnamesi çerçevesinde, ihaleyi kazanmış firmalar değerlendirmeye alınmıştır. Bankamızın kredilendirme süreçleri, tamamıyla bankacılık usul, mevzuat ve teamülleri çerçevesinde, kurumsal bir vizyonla ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yürütülmekte olup, kişisel tercihlerin ve tasarrufların karar sürecinde etkili olması söz konusu değildir.”

