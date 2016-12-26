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Ali Ağaoğlu damadına 30 milyon TL'lik köşk taktı

Sena Ağaoğlu, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğününde 37 kilo ağırlığında bir gelinlik giydi

26 Aralık 2016 11:43

Ali Ağaoğlu’nın kızı Sena Ağaoğlu, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen bir törenle Koray Kırcal’la evlendi. Ağaoğlu düğünde damadına Emirgan'da 30 milyon değerinde köşk hediye etti. Damat Kırcal ise eşine 450 bin Euro'luk 10 kırat tektaş ve 450 bin Euroluk gerdanlıkla birlikte 1 milyon  Euro'yu aşan mücevher taktı.

Düğüne, ünlü işadamının damadına hediye ettiği 30 milyon TL’lik köşk ve kızının 37 kilo ağırlığındaki 300 bin Euro’luk gelinliği damga vurdu

Düğünde duygulanan Ali Ağaoğlu kızı Sena Ağaoğlu ile bol bol dans etti.

600 davetli katıldı

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Serdar Ortaç’ın sahne aldığı Çırağan Sarayı’ndaki görkemli düğüne iş, sanat ve medya dünyasından 600 davetli katıldı.

Sena Ağaoğlu, Zuhair Murad imzalı, 37 kilo ağırlığındaki 300 bin Euro’luk gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Gelinle damat, özel olarak hazırlanan 5 katlı devasa pastayı güçlükle kesti. Düğün için Çırağan Sarayı’nda kendisine ayrılan odaya sığamayan Sena Ağaoğlu için geceliği 50 bin dolar olan Sultan Süit odası açtırıldı.

Ağaoğlu, damadıyla tanışma hikâyesini, “Ortaköy’deki evime geldiğinde, elime tüfeği alıp bir şarjör boşalttım.

Maşallah bizim damatta tepki yok. Dimdik durunca kızıma layık bir genç diye düşünerek tanıştım” sözleriyle anlattı.

 

 

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