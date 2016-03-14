Ali Ağaoğlu: Bürokratik oligarşi izin vermiyor; Türkiye'de iş yapmak hiç bu kadar zor olmamıştı!

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındıktan 4 gün sonra serbest bırakılan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, İstanbul’da bürokratik engellerin yatırımcıları zorladığını belirterek, “Türkiye’de hiçbir dönem iş yapmak bu kadar zor olmamıştı. Biz de bu yüzden yurt dışına yatırım kararı aldık” diye konuştu.

Bursa Belediyesi’nin Uludağ için yetki istediğini ancak Orman Bakanlığı’nın izin vermediğini hatırlatan Ağaoğlu, “Orman Bakanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesine Bursa’yı güzelleştirsin Uludağ’a karışmasın demiş. Bende Orman Bakanlığı’na gidin ayılarla ilgilenin turizme karışmayın diyorum. Bakanlık zihniyetini değiştirmezse burası Davos değil fos olur” ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Bakırköy’deki konut projesinin yaklaşık 2 yıl durdurulduğunu, enerji yatırımlarının EPDK engeline takıldığını hatırlatan Ali Ağaoğlu, “Türkiye’de hiçbir dönemde iş yapmak bu kadar zor olmamıştı. Bu nedenle şirket olarak yurtdışına yatırım kararı aldık. Know how’ımızı dışarıya taşıma zamanı geldi. Kadromuzu buna göre oluşturuyoruz” dedi.

Yurtdışında hem konut hem de enerji yatırımı planladıklarını ifade eden Ağaoğlu İran’ın öncelikli adresleri olacağını belirtti. Ambargo kalkan İran’ın müteahhitlik sektörü için büyük potansiyel taşıdığını ifade eden Ağaoğlu, “Tüm dünyanın gözü İran’da. Almanya’dan Amerika’ya tüm yatırımcılar bölgeyi takip ediyor. İran’da uçaklarda oteller de yer yok. İran’ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Almanya’da öncelikli pazarlarımız arasında” diye konuştu.

"Uludağ'ın içine ettik"

Uludağ’daki My Mountain adlı otelinde gazetecilerle bir araya gelen Ağaoğlu, Uludağ’da turizm yatırımcılarının ciddi sıkıntılar yaşadığına da dikkat çekti. “Türkiye’de bürokratik oligarşi iyi şeyler yapılmasına izin vermiyor” diyen Ağaoğlu şunları söyledi: “Bakanlık ve yatırımcılar el birliği ile Uludağ’ın içine ettik. Bölgede ciddi bir sahiplik sorunu var. One Minute olayından sonra dönemin başbakanı şimdi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Uludağ’ın Davos gibi yapılması emrini verdi. Ama daha beter oldu.”

Uludağ’da birinci bölgenin Orman Bakanlığı’na, ikinci bölgenin ise Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğunu belirten Ali Ağaoğlu, “Birinci bölgede plan sorunu var. Bu sorun çözülecek denildi ve hazırlık aşamasında tesislere inşaat izni verildi. Ancak daha sonra saçma sapan bir plan açıklandı. Kaos ortamı yaratıldı. Hazırlanan yeni imar planları nedeniyle mevcut oteller kaçak duruma düştü. Benim 35 bin metrekarelik otel yeni planlarda 4 bin metrekareye indirildi. Bu alanda otelcilik değil pansiyonculuk yapılır. Ben de oteli dört yıl önce kapatıp anahtarı Orman Bakanlığı’na teslim ettim. 300-400 kişi işsiz kaldı. Birinci bölgede bizim dışımızda çok sayıda otelin kapısına kilit vuruldu. Bu nedenle imar problemi olmayan ikinci bölgedeki bir oteli satın aldım” diye konuştu.

"Davos değil fos olur"

Bölgede sadece Orman Bakanlığı’nın değil yatırımcıların da günahı olduğunu söyleyen Ağaoğlu, “Birlik olmadık, bencillik yaptık, el birliğiyle Uludağ’ı rezil ettik. Uludağ’ı kaybediyoruz, dağın en güzel otelleri kapandı. Bunların yenilenmesi lazım ama yatırım yapacak ekonomik güce sahip yatırımcı yok” dedi. Bölgede tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir plana ihtiyaç olduğunu belirten Ağaoğlu yatırımcıların da teşvik edilerek Uludağ’ın 12 ay turizme açılması gerektiğini ifade etti. Bursa Belediyesi’nin Uludağ için yetki istediğini ancak Orman Bakanlığı’nın izin vermediğini hatırlatan Ağaoğlu, “Orman Bakanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesine Bursa’yı güzelleştirsin Uludağ’a karışmasın demiş. Bende Orman Bakanlığı’na gidin ayılarla ilgilenin turizme karışmayın diyorum. Bakanlık zihniyetini değiştirmezse burası Davos değil fos olur” şeklinde konuştu.

"EPDK’ya rağmen yatırım"

Yenilenebilir enerjide Türkiye’de en fazla lisans alan firma olduklarını belirten Ağaoğlu, “EPDK’ya rağmen yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu alanda tam gaz gidiyoruz” dedi. Gelecek salı günü Amasya’da hidroelektrik santralinin açılışını yapacaklarını belirten Ağaoğlu, mayıs ayında ise Sefarihisar’da rüzgar santralini açacaklarını dile getirdi. Doğan Grubu’na gerçekleştirilen 126 MW’lik iki adet rüzgâr santrali satışının, mevcut kurulu elektrik üretim kapasitelerinin yüzde 10’una denk geldiğini vurgulayan Ali Ağaoğlu, “Grubumuzun enerji sektöründen çekildiği gibi bir algı oluşmuş. Tam tersine enerjide daha da güçleniyoruz” diye konuştu.